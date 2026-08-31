“Pronto Estate”, rilancia la sfida al turismo integrato in Calabria: in lavorazione le guide per Reggio e Pizzo

Turisti e visitatori sempre più informati, territorio connesso e promozione sistemica: Pronto Estate, il progetto editoriale di riferimento per l’accoglienza turistica in Calabria, ideato dalle aziende di comunicazione ed editoria Pubblicom e Meligrana, apre la stagione 2026 con diverse novità. Dopo lo straordinario riscontro ottenuto dal Tropea Planner nel 2025, quest’anno si è aumentata l’offerta arrivando a 120 pagine, con l’integrazione della brochure ufficiale del Porto di Tropea, che è diventato partner istituzionale. Seguendo delle scelte sempre più ecocompatibili si è pensato ad un dono ai partner come gadget di eco-matite piantabili con semi di basilico, non lasciando in secondo piano l’ampliamento anche della gamma di strumenti pratici ideati per accompagnare i viaggiatori alla scoperta delle bellezze regionali.

Oramai è chiaro a tutti gli operatori del settore che la crescita di una destinazione turistica non può più essere frutto dell’improvvisazione o di iniziative isolate. Serve un processo locale integrato che metta in campo tutte le forze socio-economiche del territorio in maniera coordinata e ottimizzata. Senza questa sinergia una località non riesce a fare il salto di qualità (a “scassare”, come si suol dire oggi), ma finisce per “tirare a campare”, il che in Calabria equivale spesso a fallire, viste le enormi potenzialità paesaggistiche e culturali inespresse. È proprio per superare questo limite che Pubblicom e Meligrana, attraverso il brand Pronto Estate, continuano a rafforzare la promozione di tutta la Calabria, potenziando maggiormente per il 2026 quella della Costa degli Dei e della Costa Viola. Il loro sistema di strumenti cartacei e digitali trasmette un messaggio chiaro: a monte c’è un’idea di aggregazione turistica matura, in grado di offrire un’accoglienza strutturata e consapevole.

Giunta alla sua diciassettesima annualità, la rivista PRONTO ESTATE è riconosciuta dagli stessi operatori partner come uno dei principali volani della crescita numerica e qualitativa del comprensorio a livello europeo e mondiale. Offrire la guida in omaggio o in vendita al cliente è diventato per hotel, villaggi turistici, B&B, residence e attività locali un vero e proprio valore aggiunto di benvenuto.

Per soddisfare le esigenze di un turista dinamico e desideroso di informazioni veloci e mirate, è nata la linea editoriale Planner by Pronto Estate. Inaugurata con il Tropea Planner l’anno passato (stampato in 10.000 copie trilingue: italiano, inglese e tedesco a solo 1 euro), rivista che raccoglie informazioni pratiche, cenni storici, eventi, luoghi d’interesse, escursioni, esperienze guidate, mappe e le utili “Top 10” della località specifica. Visto l’entusiasmo di turisti e addetti ai lavori, il format si espande, offrendo diversi progetti, già in cantiere l’estensione verso altre mete iconiche come Pizzo, Reggio Calabria, Serre, Stromboli, ecc. valorizzando per ciascuna le specificità culturali ed imprenditoriali locali.

Nonostante l’era del digitale, la lettura sul supporto cartaceo tradizionale registra un forte ritorno di gradimento, in particolare sotto l’ombrellone e durante gli spostamenti. A testimonianza dell’efficacia del mezzo, gli spazi pubblicitari dell’edizione Costa degli Dei sono andati sold-out diversi mesi prima della chiusura redazionale. Anche per la stagione 2026 si conferma la scelta responsabile della carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council, tramite lo stampatore Rubbettino Print), che garantisce la tracciabilità e la provenienza delle materie prime da foreste gestite in modo sostenibile.

“Questa scelta green, pur determinando un aumento dei costi di produzione in un periodo di incertezza economica, ci è parsa doverosa di fronte ai tragici effetti dei cambiamenti climatici. Ognuno di noi deve fare la propria parte per l’ambiente e continueremo su questa strada anche con le prossime edizioni“, dichiarano i responsabili di Pronto Estate.

Anche per questa edizione che è arrivata alla diciassettesima per Pronto Estate Costa degli Dei, con 17.000 copie, 120 pagine, 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo) al prezzo di 1 euro, sono state confermate le mappe aggiornate, le Top 10 (aperitivi, piatti tipici, souvenir, attività per famiglie) e la ricca sezione Experiences. Pronto Estate Costa Viola giunta alla sua quinta edizione con 10.000 copie, 80 pagine, 3 lingue (italiano, inglese, tedesco) a 1 euro, include mappe 3D, itinerari food & beach e il Focus strategico sulla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’esperienza cartacea si completa con il portale web www.prontoestate.it, sviluppato con tecnologia “responsive” HTML5 per la pianificazione del viaggio da qualsiasi dispositivo. Sul sito è possibile scoprire il territorio e richiedere promozioni riservate direttamente alle strutture partner tramite i Coupon Pronto Estate. Infine, la presenza sui principali canali social (Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok) alimenta una vera e propria community virtuale tra enti, sponsor, partner e viaggiatori, promuovendo ogni giorno la straordinaria bellezza della Calabria.