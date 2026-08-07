Progetto “La mia estate”, Colella: “amministrazione trasparente e tempestiva. Nessun ritardo, strumento a sostegno famiglie”

In merito alle recenti dichiarazioni relative all’avviso pubblico per il progetto “La mia estate”, volto a favorire l’inclusione sociale e ricreativa dei giovani con disabilità, interviene il consigliere comunale Fabio Colella per chiarire l’iter amministrativo e la natura della misura. “Già nel corso dei lavori della V Commissione Consiliare avevo avuto modo di precisare come il termine fissato al 17 agosto non rappresenti affatto un ostacolo, bensì un punto di forza strategico per accelerare l’accreditamento degli Enti Erogatori. La formula del voucher sociale, pensata proprio per dare massima libertà di scelta alle famiglie con figli con disabilità, richiede un albo dei soggetti accreditati tempestivo e operativo nel minor tempo possibile“.

Un sentito ringraziamento va al Presidente della V Commissione Consiliare, Giuseppe Eraclini, per aver svolto con immediatezza e tempestività il compito a lui assegnato, permettendo ai dirigenti ed ai funzionari del Settore Welfare di far precisare nel dettaglio ogni aspetto dell’iter amministrativo.

L’audizione odierna in Commissione dell’Assessore alle Politiche Sociali e dei Dirigenti ha spazzato via ogni dubbio residuo, confermando la piena regolarità, legittimità e idoneità delle procedure e dei tempi di divulgazione adottati.

“Desidero sottolineare in particolar modo l’eccellente lavoro svolto dalla Regione Calabria e dall’Assessore Pasqualina Straface di Forza Italia, che hanno promosso e sostenuto un bando di altissimo valore sociale, la cui bontà ed efficacia sono state nei fatti riconosciute anche dai banchi della minoranza.

L’Amministrazione Comunale ha dimostrato ancora una volta massima efficienza e attenzione verso le fasce più fragili della nostra comunità. I complimenti vanno all’intero settore Politiche Sociali per aver lavorato nel migliore dei modi e senza sosta, garantendo alle famiglie reggine un’opportunità concreta e fondamentale per l’inclusione dei propri ragazzi“.