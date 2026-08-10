Processione della Vara a Messina, piano straordinario di viabilità e sicurezza per il 15 agosto: divieti e ordinanze | INFO

Messina si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria tradizione religiosa e popolare: la Processione della Vara, in programma il 15 agosto 2026, che ogni anno richiama migliaia di fedeli, cittadini e visitatori lungo le strade del centro per accompagnare il maestoso carro votivo dedicato alla Madonna Assunta. In vista della manifestazione, il Comune di Messina ha predisposto un articolato piano di viabilità, sicurezza e gestione dell’ordine pubblico, elaborato anche sulla base delle indicazioni emerse dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è garantire il regolare svolgimento della processione e condizioni di massima sicurezza per partecipanti, spettatori e operatori coinvolti.

Dalle ore 7.00 alle ore 21.30 del 15 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta lungo le vie interessate dal percorso e nelle aree funzionali allo svolgimento della manifestazione. Tra le principali zone coinvolte figurano via Garibaldi, nei tratti compresi tra via Tommaso Cannizzaro e piazza Castronovo, via I Settembre, piazza Duomo e l’area destinata alla fermata degli autobus lato corso Cavour, piazza Castronovo, via Oratorio San Francesco, via Bensaja, via Duca D’Aosta, piazza Juvara, via Crispi, le vie e le complanari dell’area viale Giostra, via Placida, via Trapani, via Bellinzona, via Istria, corso Cavour, viale Boccetta e numerose altre strade del centro storico comprese nel percorso della processione.

Dalle ore 17.00 alle ore 21.00, e comunque secondo le disposizioni della Polizia Municipale, sarà invece istituito il divieto di transito veicolare nelle strade interessate dalla processione, con il posizionamento di transenne e dispositivi di sicurezza. Particolare attenzione sarà riservata a piazza Castronovo, dove dalle 7.00 alle 17.00 sarà vietato il transito nella parte centrale, mentre resterà garantita la circolazione nell’anello esterno con senso rotatorio antiorario.

Sempre dalle 17.00 alle 21.00 sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra viale Boccetta e piazza Unità d’Italia, con specifiche misure di sicurezza e presidio costante della Polizia Municipale.

Interventi tecnici per il passaggio della Vara

Per consentire il corretto e sicuro transito del carro votivo, il Comune ha previsto una serie di interventi tecnici lungo il percorso. Dalle 17.00 alle 22.00 sarà spento temporaneamente l’impianto semaforico all’intersezione tra via Garibaldi e via I Settembre, mentre i pali a sbraccio degli impianti semaforici lungo via Garibaldi saranno ruotati per evitare interferenze con il passaggio della Vara.

È inoltre prevista la rimozione temporanea di dissuasori, segnaletica e altri ostacoli, così come delle cosiddette “castellane” in poliuretano presenti lungo via Garibaldi, che saranno poi ripristinate. Sarà possibile anche la scarificazione della segnaletica orizzontale nei tratti eventualmente ritenuti scivolosi. Transenne mobili saranno collocate lungo il percorso, in particolare davanti al Palazzo della Curia, per organizzare il pubblico e agevolare la delicata manovra della Vara nella svolta verso via I Settembre.

Ordinanza di Basile: stop ad alcolici oltre il 5%, vetro, lattine e spray urticanti

Accanto alle modifiche alla viabilità, il sindaco Federico Basile ha disposto con apposita ordinanza ulteriori misure di prevenzione e sicurezza, valide dalle ore 14.00 del 15 agosto 2026 fino alla conclusione dell’evento.

Entro un raggio di 300 metri dal percorso della Processione saranno vietate la vendita, la somministrazione, la cessione, il consumo e la detenzione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%. Saranno vietati anche contenitori in vetro o lattina, compresi quelli portati dai privati, oltre al possesso o all’utilizzo di spray urticanti o dispositivi analoghi.

La vendita di bevande da asporto sarà consentita esclusivamente in bicchieri monouso, mentre le bottiglie di plastica potranno essere vendute solo previa apertura e rimozione del tappo da parte dell’esercente. I distributori automatici presenti nelle aree interessate dovranno inoltre sospendere la vendita di bevande alcoliche, in vetro o lattina dalle ore 14.00 del 15 agosto fino alle ore 7.00 del giorno successivo.

Dalle ore 14.00 e fino alla conclusione della manifestazione sarà vietato il commercio itinerante e il posizionamento di venditori ambulanti, banchi o strutture mobili lungo il percorso della Vara e nelle aree immediatamente interessate.

Nuove regole per tiratori e partecipanti

Tra le novità introdotte quest’anno figurano specifiche prescrizioni rivolte ai tiratori della Vara e ai partecipanti. Ai tiratori sarà vietato utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante il trasporto della Vara, comprese fotografie, video, selfie o altre attività non compatibili con il ruolo svolto. La misura è stata introdotta per evitare distrazioni e garantire la massima concentrazione durante le fasi più delicate della processione.

Per tutti i partecipanti sarà inoltre vietato introdurre lungo il percorso bottiglie di vetro, lattine o oggetti potenzialmente pericolosi, portare bambini in braccio all’interno dello spazio delimitato dalle funi della Vara, consentire ai bambini di sostare in posizioni esposte a situazioni di rischio e manomettere funi, attrezzature o elementi funzionali alla sicurezza della manifestazione. Ai tiratori sarà inoltre vietato trasportare o tenere bambini in braccio durante lo svolgimento della processione.

Prescrizioni anche per gli impianti GPL

Per le attività commerciali presenti nelle aree interessate sarà vietato l’utilizzo di impianti alimentati a GPL non conformi alle norme di sicurezza. Entro un raggio di 500 metri dal percorso dovranno essere rispettate precise prescrizioni, tra cui una distanza minima di 3 metri tra banchi o autonegozi dotati di impianti GPL, la conformità degli impianti elettrici e di quelli alimentati da combustibili e la presenza di estintori adeguati, almeno uno ogni 100 metri quadrati di area coperta.

È inoltre vietata la detenzione, presso ciascun banco o autonegozio, di quantitativi di GPL, sia in uso sia in deposito, superiori a 25 kg. L’Amministrazione comunale invita infine cittadini e visitatori alla collaborazione e al rispetto delle disposizioni adottate, affinché la Processione della Vara 2026 possa svolgersi nel pieno rispetto della tradizione, in un clima di partecipazione collettiva e nella massima sicurezza.