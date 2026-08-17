Primarie del campo largo, Conte in testa su Schlein: il leader del M5S stacca il segretario del Pd di 7 punti | DATI

Un’eventuale sfida per la leadership del campo largo vedrebbe Giuseppe Conte partire davanti a Elly Schlein. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli, che ha chiesto agli intervistati quale candidato voterebbero alle ipotetiche primarie del campo largo. Il risultato pone il presidente del Movimento 5 Stelle nettamente al primo posto con il 43% delle preferenze, sette punti percentuali davanti alla segretaria del Partito Democratico, indicata dal 36% del campione. Molto più staccati gli altri nomi sottoposti agli intervistati: Matteo Renzi si attesta al 9%, Angelo Bonelli all’8% e Nicola Fratoianni al 5%. Una fotografia che, pur riferendosi a uno scenario ipotetico, offre indicazioni sugli equilibri interni all’area alternativa al centrodestra e soprattutto sul peso elettorale personale dei due principali leader, Conte e Schlein.

Conte raccoglie l’80% tra gli elettori M5S

Particolarmente netto è il dato relativo a Giuseppe Conte nella colonna dedicata al M5S. Il presidente pentastellato raggiunge infatti quota 80, mostrando un livello molto elevato di consenso nell’area politica di riferimento. Nella stessa colonna, Elly Schlein registra 5, Matteo Renzi 10, Angelo Bonelli 3 e Nicola Fratoianni 2. I numeri evidenziano quindi una forte concentrazione delle preferenze pentastellate sul proprio leader. Conte appare nettamente dominante all’interno dell’elettorato M5S considerato dalla rilevazione, mentre gli altri candidati raccolgono valori decisamente più contenuti. Un elemento che aiuta anche a spiegare il vantaggio complessivo registrato dal presidente del Movimento 5 Stelle nell’ipotetica competizione.

Elly Schlein al 50% nell’area di centrosinistra

La situazione cambia osservando la colonna indicata nel grafico con la sigla CSX, cioè centrosinistra. In quest’area è Elly Schlein a ottenere il valore più alto, pari a 50%. Giuseppe Conte raggiunge invece 25, seguito da Angelo Bonelli con 10, Matteo Renzi con 8 e Nicola Fratoianni con 7. Il dato mostra una maggiore distribuzione delle preferenze rispetto a quanto avviene nell’area M5S. Schlein conserva una posizione di netta prevalenza nell’elettorato di centrosinistra preso in considerazione, ma Conte riesce comunque a raccogliere un valore significativo anche al di fuori del bacino pentastellato. È proprio l’incrocio tra questi dati a rendere politicamente interessante il sondaggio: Conte domina tra gli elettori M5S, mentre Schlein è prima nel centrosinistra, ma nella rilevazione complessiva è il leader pentastellato a ottenere la percentuale più elevata.

Primarie del campo largo, la sfida per la leadership

Il tema della leadership del campo largo rappresenta uno degli aspetti centrali nel dibattito sulla costruzione di un’alleanza in grado di riunire le diverse forze dell’opposizione. Il sondaggio non stabilisce quali partiti parteciperebbero a un’eventuale coalizione né indica che una consultazione primaria sia stata formalmente convocata. La domanda sottoposta agli intervistati costruisce invece uno scenario ipotetico, mettendo a confronto cinque esponenti politici: Giuseppe Conte, Elly Schlein, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Proprio per questo i risultati vanno letti come una misurazione degli orientamenti espressi dal campione nello specifico scenario proposto e non come l’esito anticipato di una competizione elettorale già definita. Resta tuttavia evidente il dato politico principale: tra i candidati indicati, il confronto appare soprattutto una partita a due tra Conte e Schlein, con il primo avanti di sette punti nella rilevazione complessiva.

Il sondaggio dell’Istituto Piepoli: campione di 500 maggiorenni

La rilevazione è stata realizzata dall’Istituto Piepoli s.r.l. su un campione di 500 individui maggiorenni residenti in Italia. Secondo la nota metodologica riportata nel grafico, il campione è stato stratificato per genere, età, GRG e ampiezza dei centri. L’indagine è stata condotta attraverso una tecnica mista CATI, CAMI e CAWI, quindi utilizzando differenti modalità di raccolta delle interviste.