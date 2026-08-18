Prima infanzia, il Comune di Messina amplia l’offerta dei servizi: al via la manifestazione di interesse per i servizi educativi privati

In continuità con quanto già realizzato per il precedente anno educativo, nell’ambito del quale sono stati riservati 60 posti attraverso il convenzionamento con servizi educativi per la prima infanzia privati, il Comune di Messina prosegue “nel percorso di ampliamento e potenziamento dell’offerta dei servizi rivolti alle famiglie e ai bambini. È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Messina un nuovo Avviso Pubblico rivolto ai gestori dei servizi educativi privati per la prima infanzia, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse alla stipula di convenzioni per la riserva di posti bambino/a presso nidi e strutture educative presenti sul territorio comunale, per l’anno educativo 2026/2027. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare e ampliare la rete dei servizi rivolti ai bambini nella fascia d’età compresa tra 3 e 36 mesi, aumentando le possibilità di accesso per le famiglie e favorendo, in particolare, quelle che si trovano in condizioni di disagio economico e/o sociale”.

“Il ricorso alle strutture private regolarmente autorizzate consentirà infatti di mettere a disposizione ulteriori posti e di contribuire al potenziamento complessivo dell’offerta educativa cittadina, in continuità con l’esperienza già avviata nell’anno educativo precedente con la riserva di 60 posti. L’intervento rientra nel programma di potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia previsto dalle risorse assegnate ai Comuni e fa seguito alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 535 del 13 agosto 2026, con la quale l’Amministrazione comunale ha individuato tra le priorità di intervento proprio l’ampliamento dell’offerta attraverso la collaborazione con i servizi educativi privati. Possono partecipare i gestori di nidi e servizi educativi per la prima infanzia rivolti a bambini da 3 a 36 mesi, con strutture ubicate nel Comune di Messina e in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nonché dei requisiti strutturali, organizzativi e amministrativi richiesti”, rimarca la nota.

“La riserva dei posti prevede la copertura del costo del servizio a totale carico del Comune”

“Le strutture interessate dovranno indicare, nella manifestazione di interesse, tra gli altri elementi richiesti, il numero di posti disponibili e il costo della retta mensile, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La riserva dei posti prevede la copertura del costo del servizio a totale carico del Comune, per un importo di 7.668 euro. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 4 settembre 2026, secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico. La domanda, compilata utilizzando l’Allegato B – Modulo di domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it”, conclude la nota.