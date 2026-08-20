Premio Rhegium Julii, scelti i finalisti della 58ª edizione: tutti i NOMI. Pronta la cerimonia

Entrano nel vivo i lavori per la 58ª edizione del Premio Rhegium Julii inedito. Le Commissioni designate hanno infatti definito le rose dei finalisti per le sezioni dedicate alla poesia inedita, alla silloge e al racconto, in vista della cerimonia conclusiva in programma lunedì 31 agosto alle ore 21.00 presso il Circolo “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità locali. Le tre sezioni sono intitolate rispettivamente a Ernesto Puzzanghera per la poesia inedita, Gilda Trisolini per la silloge ed Emilio Argiroffi per il racconto. I lavori delle Commissioni sono ancora in corso per l’esame complessivo delle opere partecipanti, ma il quadro dei finalisti è già stato definito.

La Commissione per le sezioni poesia inedita e silloge, presieduta dal presidente del Circolo Giuseppe Bova e composta da Vincenzo Filardo, Giovanna Monorchio, Natale Pace e Ilda Tripodi, ha selezionato i finalisti dell’edizione 2025. Per la poesia inedita si contenderanno il primo premio Paolo Bruno di Reggio Calabria con “E’ vero che non basta”, Angelo Coco di Torregrotta con “L’alba di cenere”, Dominella Magda Foti di Montebello Jonico-Saline con “La promessa della marea”, Pietro Minissale di Messina con “L’unica salvezza”, Benedetto Minuto di Villa San Giovanni con “Ho premuto il grilletto”, Francesco Palermo di Torchiarolo con “Ditelo ai bambini” e Pietro Praticò di Reggio Calabria con “I miei giorni”. Al vincitore della sezione andranno un premio di 600 euro, la targa e il diploma.

La rosa dei finalisti per la silloge

Per la sezione dedicata alla silloge, la stessa Commissione ha selezionato Tiziana Bruzzese di Gioiosa Jonica con “Madre terra”, Antonio Corvino di Melendugno con “Blu”, Benedetto Minuto di Villa San Giovanni con “Dentro una vecchia ciotola sbeccata”, Sonia Impalà di Reggio Calabria con “L’amor (s)cortese”, Lorenzo Piccirillo di Pontinia con “luna neutrale”, Anna Spissu di Milano con “Di latu mi parlerai” e Rosa Tuccio di Satriano con “Poesie cucite a mano”. Per il vincitore di questa sezione è prevista la pubblicazione dell’intera raccolta, uno dei riconoscimenti centrali della 58ª edizione del Premio.

La Commissione per la sezione racconto, presieduta dall’ex dirigente scolastico Franco Cernuto e composta da Benedetta Borrata, Maria Rosa Falduto, Maria Florinda Minniti, Teresa Scordino e dalla segretaria generale Rosaria Surace, ha a sua volta definito la rosa dei finalisti. In gara ci sono Teresa Antonia Bevacqua di Imola con “Il coraggio della fragilità”, Francesca Crisarà di Reggio Calabria con “Quello che fate a queste piccole”, Pinella Giuffrida di Siracusa con “Qui si fa la differenza”, Chloe Gullì di San Giovanni Lupatoto con “Un pianeta in pericolo”, Cataldo Russo di Settimo Milanese con “In viaggio con Lia” e Giovanni Suraci di Reggio Calabria con “Said e Niram”. Anche al vincitore della sezione racconto saranno assegnati 600 euro, oltre alla targa e al diploma.

La cerimonia di consegna dei premi sarà condotta dalla poetessa Ilda Tripodi e si svolgerà lunedì 31 agosto alle ore 21.00 al Circolo “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. Le voci recitanti della serata saranno quelle di Daniela Scuncia e Cinzia Messina. Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre consegnato il riconoscimento “Una vita per la cultura”, intitolato a Giuseppe Casile, ai poeti Ilirian Zhupa, già ambasciatore dell’Albania in Italia, e Julio Cesar Pavanetti Gutierrez, poeta uruguaiano residente in Spagna. La cerimonia si concluderà con un intrattenimento musicale affidato al musicista Mario Taverriti, con alcuni intermezzi di Franco Donato. A completare la serata sarà il supporto di immagini curato da Orsola Toscano.