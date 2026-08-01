Premio Elmo a Rizziconi, riconoscimento al giornalista Emilio Buttaro | INTERVISTA

Si è svolta a Rizziconi, cittadina in provincia di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna del Premio Elmo, appuntamento di rilievo culturale e sociale che quest’anno ha visto tra i protagonisti il giornalista Emilio Buttaro. Nel corso della manifestazione, il professionista ha ricevuto il prestigioso riconoscimento in un clima caratterizzato da forte emozione e da un profondo attaccamento al territorio. La consegna del premio ha rappresentato il momento centrale di un evento dedicato alla valorizzazione delle personalità capaci di distinguersi attraverso il proprio percorso e il proprio impegno.

Una cerimonia di rilievo culturale e sociale a Rizziconi

L’evento ha assunto un significato che va oltre la semplice consegna di un premio. La cerimonia ha infatti riunito il valore culturale dell’iniziativa e la sua dimensione sociale, offrendo un momento di condivisione con il pubblico presente. Rizziconi ha fatto da cornice a un appuntamento ormai capace di richiamare attenzione per il messaggio che intende trasmettere. Il Premio Elmo rappresenta uno spazio nel quale il riconoscimento pubblico si accompagna alla valorizzazione dei rapporti con il territorio e delle storie personali dei premiati.

Il legame personale del giornalista con Rizziconi

Durante l’evento, Emilio Buttaro ha voluto condividere con il pubblico un ricordo personale legato alla cittadina calabrese. Un passaggio che ha aggiunto una dimensione intima alla cerimonia e ha rafforzato il significato del riconoscimento ricevuto. Il ricordo rivolto a Rizziconi ha comunque rappresentato un elemento centrale del suo intervento, trasformando la premiazione in un momento di vicinanza con la comunità.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: