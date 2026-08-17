Poste Italiane, SLC CGIL denuncia il caldo negli uffici di Reggio Calabria: “lavoratori con temperature intorno ai 40 gradi”

“Nei mesi scorsi abbiamo, più volte, richiesto ai responsabili territoriali di Poste Italiane un intervento risolutivo per eliminare le problematiche relative al condizionamento dei locali lavorativi di parecchi uffici di Poste Italiane (segnalazioni su CD Reggio Nord, CD Rizziconi, ufficio postale di Rc Centro, ufficio postale RC 14) Da parte Aziendale sono stati presi provvedimenti parziali e nonostante i ripetuti sopralluoghi e promesse di intervento “l’estate sta finendo” ed i lavoratori continuano a soffrire il caldo perché quasi nulla poco è stato effettuato”. Lo afferma in una nota la Segreteria Provinciale SLC CGIL Area Servizi Postali Reggio Calabria.

“Come SLC CGIL siamo preoccupati perché in Calabria non viene applicato il protocollo di intesa sottoscritto da Poste Italiane con le OO.SS. che prevede l’adozione di procedure atte a diminuire i possibili danni causati dalle ondate di calore, in Calabria viene parzialmente applicato ed i lavoratori che sono costretti a lavorare con temperature che oscillano intorno ai 40° gradi. Ancora una volta solo promesse e nulla di concreto; per questo motivo la SLC CGIL adotterà tutte le iniziative possibili al fine di ripristinare i diritti dei lavoratori”, conclude la nota.