Poste Italiane, riorganizzazione in Calabria: “nessun impatto per i cittadini, servizi invariati nel Cosentino”

In riferimento alle notizie relative alla riorganizzazione in Calabria, Poste Italiane precisa che l’intervento risponde a esigenze di natura organizzativa e si inserisce nel percorso di evoluzione del modello territoriale previsto dall’accordo sottoscritto con tutte le Organizzazioni Sindacali. L’obiettivo è rendere più efficaci i processi di coordinamento e supporto, valorizzando le professionalità e rafforzando l’efficienza del modello di servizio.

La riorganizzazione non comporta alcun impatto per i cittadini: gli uffici postali di tutta la provincia di Cosenza continueranno a garantire gli attuali livelli di servizio, i medesimi orari di apertura e la piena continuità operativa a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L’operazione conferma inoltre la presenza di Poste Italiane sul territorio crotonese, salvaguardando le risorse che operano a supporto della rete commerciale e operativa. Poste Italiane conferma infine la piena disponibilità a un confronto con le istituzioni regionali per illustrare nel dettaglio le finalità della riorganizzazione e i benefici attesi.