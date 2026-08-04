Poste Italiane: annullo e due cartoline filateliche per la sagra del “Pezzo Duro” di Gioiosa Ionica

In occasione della sagra del “pezzo duro”, il tradizionale gelato artigianale di Gioiosa Jonica, il prossimo 8 agosto, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura: “Sagra del pezzo duro – Il gelato artigianale di Gioiosa Jonica – 8.8.2026 – 89042 Gioiosa Jonica (Rc)”. L’annullo, richiesto dall’associazione A.P.S. Proloco Unpli, sarà disponibile dalle ore 14 alle ore 20 presso lo stand di Poste Italiane che verrà allestito in piazza Vittorio Veneto.

Per i collezionisti ed i visitatori saranno disponibili anche due cartoline filateliche sul caratteristico centro storico del comune della Vallata del Torbido. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.