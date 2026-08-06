Ponte sullo Stretto, Siracusano: “via libera decisivo, smentiti i gufi e ora non si torna più indietro”

“Il via libera unanime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla successiva fase della progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un passaggio di straordinaria importanza e una significativa accelerazione verso la realizzazione di un’opera strategica che il governo Meloni, la maggioranza di centrodestra e Forza Italia vogliono con grande convinzione. Ancora una volta vengono smentiti i gufi e quanti, per pregiudizio ideologico o convenienza politica, tifano contro il progresso e contro un’infrastruttura destinata a cambiare il futuro del Mezzogiorno e dell’Italia. Oggi vince la visione, vince il coraggio delle scelte, vince la determinazione di un governo che vuole trasformare in realtà ciò che per decenni è rimasto soltanto una promessa. Sappiamo che il percorso prevede ancora ulteriori passaggi, ma la direzione è ormai tracciata e non si torna più indietro. Il Ponte sullo Stretto diventerà realtà e sarà un potente motore di sviluppo, capace di generare investimenti, occupazione, turismo e nuove opportunità per la Sicilia, la Calabria e l’intero Sud, rafforzando al tempo stesso la competitività e la crescita dell’intero Paese”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.