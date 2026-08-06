Ponte sullo Stretto, Siracusano: “via libera decisivo, smentiti i gufi e ora non si torna più indietro”

La sottosegretaria di Forza Italia: “l’opera sarà un potente motore di sviluppo, investimenti, occupazione e turismo per Sicilia, Calabria e tutto il Mezzogiorno”.

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“Il via libera unanime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla successiva fase della progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un passaggio di straordinaria importanza e una significativa accelerazione verso la realizzazione di un’opera strategica che il governo Meloni, la maggioranza di centrodestra e Forza Italia vogliono con grande convinzione. Ancora una volta vengono smentiti i gufi e quanti, per pregiudizio ideologico o convenienza politica, tifano contro il progresso e contro un’infrastruttura destinata a cambiare il futuro del Mezzogiorno e dell’Italia. Oggi vince la visione, vince il coraggio delle scelte, vince la determinazione di un governo che vuole trasformare in realtà ciò che per decenni è rimasto soltanto una promessa. Sappiamo che il percorso prevede ancora ulteriori passaggi, ma la direzione è ormai tracciata e non si torna più indietro. Il Ponte sullo Stretto diventerà realtà e sarà un potente motore di sviluppo, capace di generare investimenti, occupazione, turismo e nuove opportunità per la Sicilia, la Calabria e l’intero Sud, rafforzando al tempo stesso la competitività e la crescita dell’intero Paese”.  Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

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