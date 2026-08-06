Ponte sullo Stretto, Sammartino (Lega): “la progettazione esecutiva è un passo decisivo per il futuro della Sicilia”

“Il via libera unanime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla fase di progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto rappresenta un passaggio fondamentale nell’iter di realizzazione di un’infrastruttura strategica che la Sicilia attende da decenni. Si tratta di un segnale concreto che conferma come il progetto stia avanzando nel rispetto delle procedure tecniche e istituzionali previste”. Lo afferma Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Siciliana e deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana. ”Il Ponte sullo Stretto non è soltanto una grande opera ingegneristica, ma una leva di sviluppo economico, occupazionale e infrastrutturale destinata a cambiare il volto della Sicilia. Significa rendere l’Isola più vicina al resto d’Italia e dell’Europa, rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo, migliorare la mobilità di cittadini e imprese e attrarre nuovi investimenti. Per la Sicilia – prosegue Sammartino – il Ponte rappresenta un’occasione storica per superare un divario infrastrutturale che per troppo tempo ha limitato le potenzialità del nostro territorio. È un’opera che deve essere accompagnata dal potenziamento della rete ferroviaria, stradale e logistica dell’Isola, affinché i benefici siano diffusi e duraturi per tutte le comunità siciliane. Il voto unanime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – conclude il vice presidente della Regione Siciliana, conferma la solidità del percorso tecnico intrapreso, sostenuto con forza dal governo nazionale e dal ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini – e consente di entrare nella fase della progettazione esecutiva, avvicinando ulteriormente un’opera destinata a rappresentare un punto di svolta per il Mezzogiorno e per l’intero Paese. La Regione continuerà a fare la propria parte, sostenendo ogni iniziativa utile a garantire che questa infrastruttura venga realizzata nei tempi previsti e con la massima attenzione alla sostenibilità, alla sicurezza e alle ricadute positive sui territori”.