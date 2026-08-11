Ponte sullo Stretto, Salvini: “cantieri entro la fine dell’anno. Le proteste pacifiche vanno benissimo”

Ponte Messina: Salvini, ‘cantieri entro l’anno, se manifestazioni sono pacifiche vanno bene’

“Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato il via libera alla progettazione con delle prescrizioni da seguire“. Lo ha dichiarato il ministro Matteo Salvini parlando del Ponte sullo Stretto. “Adesso ci saranno passaggi al Cipess e poi il parere finale della Corte dei Conti, su cui non mi permetto di intervenire, che dovrà valutare se possono aprire i cantieri entro la fine di quest’anno. Cosa che mi auguro, perché c’è tanta voglia e fame di lavoro“. Riguardo alle manifestazioni di dissenso, Urso ha commentato: “Finché le manifestazioni sono pacifiche, non sfasciano e non feriscono, io sono un democratico e quindi vanno benissimo”.