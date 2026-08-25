Ponte sullo Stretto, Salvini accelera: “conto sull’apertura dei cantieri entro l’autunno”

Il ministro delle Infrastrutture punta all’avvio dei lavori dopo il passaggio alla Corte dei Conti: “il progetto sta in piedi, il Cslp ha detto di partire”

ponte stretto salvini

Conto che entro l’autunno si possa arrivare all’apertura dei cantieri” per il Ponte sullo Stretto di Messina”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, in un’intervista a ilsussidiario.net. Interpellato sulla mole di prescrizioni tecniche del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, Salvini risponde: “Per le grandi opere è normale che sia così. È successo per la Tav, per il Mose, per il tunnel del Brennero. Il Cslp, all’unanimità, con il meglio dell’ingegneria e dei docenti universitari italiani, ha detto: il progetto sta in piedi, partite. Quando ci sono opere complesse, ingegneri e tecnici intervengono durante la progettazione esecutiva“. Sulle tempistiche “il passaggio più importante – spiega – è il parere della Corte dei conti. Sono fiducioso. L’anno scorso la Corte ci ha stoppato chiedendoci di fare tante cose in più e in questo anno abbiamo fatto i compiti, compresa l’interlocuzione costante, anche in questi giorni di agosto, con le istituzioni europee, che ci hanno detto di andare avanti. Conto che entro l’autunno si possa arrivare all’apertura dei cantieri”. 

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