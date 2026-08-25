Ponte sullo Stretto, Salvini accelera: “conto sull’apertura dei cantieri entro l’autunno”

“Conto che entro l’autunno si possa arrivare all’apertura dei cantieri” per il Ponte sullo Stretto di Messina”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, in un’intervista a ilsussidiario.net. Interpellato sulla mole di prescrizioni tecniche del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, Salvini risponde: “Per le grandi opere è normale che sia così. È successo per la Tav, per il Mose, per il tunnel del Brennero. Il Cslp, all’unanimità, con il meglio dell’ingegneria e dei docenti universitari italiani, ha detto: il progetto sta in piedi, partite. Quando ci sono opere complesse, ingegneri e tecnici intervengono durante la progettazione esecutiva“. Sulle tempistiche “il passaggio più importante – spiega – è il parere della Corte dei conti. Sono fiducioso. L’anno scorso la Corte ci ha stoppato chiedendoci di fare tante cose in più e in questo anno abbiamo fatto i compiti, compresa l’interlocuzione costante, anche in questi giorni di agosto, con le istituzioni europee, che ci hanno detto di andare avanti. Conto che entro l’autunno si possa arrivare all’apertura dei cantieri”.