Ponte sullo Stretto, “questa mi mancava”: Salvini commenta la frase sul colonialismo della Lega e lancia una stoccata alla Sinistra

Matteo Salvini ha commentato la frase del video diventato virale nel corso del corteo No Ponte di sabato scorso a Messina, dove una manifestante ha definito l'opera un atto di colonialismo della Lega

salvini ponte sullo stretto
foto ANSA

“Il Ponte sullo Stretto un ‘atto di colonialismo‘ della Lega? Questa mi mancava. Da ormai quasi quattro anni lavoro, da Nord a Sud, per realizzare quelle opere di cui la sinistra ha parlato per decenni, senza mai realizzare nulla. Più posti di lavoro per operai e tecnici, più opportunità per le imprese. Meno traffico, meno inquinamento, più sicurezza e più opportunità. Altro che ‘colonialismo’ e bischerate dei ‘NO A TUTTO'”. Così, sui social, Matteo Salvini ha commentato la frase del video diventato virale nel corso del corteo No Ponte di sabato scorso a Messina, dove una manifestante ha definito l’opera un atto di colonialismo della Lega.

Il contenuto, com’era prevedibile, ha suscitato stupore e dibattito. E’ folle, nonché del tutto errato, offensivo e razzista, definire il Ponte un’opera di colonialismo, che tra l’altro nulla c’entra con il colonialismo stesso e con la Lega. L’attuale Ministro delle Infrastrutture è leader della Lega, ma l’opera non è in alcun modo legata al partito. Il Ponte consentirebbe di rappresentare un punto strategico del Mediterraneo, per l’Europa e il commercio, nonché per il turismo e per lo sviluppo dei trasporti, abbattendo le lunghe file ai traghetti (come al solito in questo periodo è un’odissea) e i sempre più frequenti aumenti dei biglietti. Ciò per cui, realmente, si dovrebbe protestare. Altro che colonialismo…

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