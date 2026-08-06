Ponte sullo Stretto, Mancuso (Lega): “via libera decisivo, i fatti smentiscono i professionisti del no”

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria: “l’opera porterà sviluppo, occupazione e investimenti, rendendo la Calabria protagonista di una nuova stagione infrastrutturale”

ponte stretto messina

“Il via libera unanime dell’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla successiva fase della progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto è un passaggio decisivo che conferma la serietà del lavoro portato avanti dal ministro Matteo Salvini. Ancora una volta i fatti smentiscono chi, per anni, ha provato a bloccare un’opera strategica per il Mezzogiorno”. Lo dichiara Filippo Mancuso della Lega Calabria.

“La Calabria sarà tra i territori protagonisti di questa trasformazione, con ricadute concrete in termini di crescita, lavoro e infrastrutture moderne. Il Ponte significa sviluppo, occupazione, investimenti e nuove opportunità per la nostra regione e per l’intero Paese. Mentre i professionisti del ‘no’ continuano a tifare per l’immobilismo, la Lega mantiene gli impegni e porta avanti un’infrastruttura destinata a cambiare il volto del Sud, collegandolo ai grandi corridoi europei e rafforzando la competitività del sistema Italia”.

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