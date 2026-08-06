Ponte sullo Stretto, Mancuso (Lega): “via libera decisivo, i fatti smentiscono i professionisti del no”

“Il via libera unanime dell’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla successiva fase della progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto è un passaggio decisivo che conferma la serietà del lavoro portato avanti dal ministro Matteo Salvini. Ancora una volta i fatti smentiscono chi, per anni, ha provato a bloccare un’opera strategica per il Mezzogiorno”. Lo dichiara Filippo Mancuso della Lega Calabria.

“La Calabria sarà tra i territori protagonisti di questa trasformazione, con ricadute concrete in termini di crescita, lavoro e infrastrutture moderne. Il Ponte significa sviluppo, occupazione, investimenti e nuove opportunità per la nostra regione e per l’intero Paese. Mentre i professionisti del ‘no’ continuano a tifare per l’immobilismo, la Lega mantiene gli impegni e porta avanti un’infrastruttura destinata a cambiare il volto del Sud, collegandolo ai grandi corridoi europei e rafforzando la competitività del sistema Italia”.