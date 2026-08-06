Ponte sullo Stretto, Germanà: “via libera decisivo alla progettazione esecutiva”

“Mentre i soliti signori del ‘no’ continuano a scommettere sull’immobilismo — perché non fare nulla è sempre più facile —, dalle istituzioni arriva una risposta chiara con i fatti. Il via libera con voto unanime giunto dall’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla successiva fase della progettazione esecutiva per il Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria rappresenta un passaggio tecnico e strategico di fondamentale importanza. Parliamo di un’opera essenziale che farà da reale acceleratore di sviluppo, crescita e lavoro per la nostra regione e per l’Italia intera. È la conferma della concretezza dell’azione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’impegno costante della Lega, al Governo e in Parlamento, per sbloccare i cantieri e dare finalmente al territorio le risposte che i cittadini attendono da anni”. Così il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia e segretario della 8ª commissione al Senato, commentando l’esito della riunione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.