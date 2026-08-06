Ponte sullo Stretto, Ciucci: “parere tecnico positivo, ora risponderemo alle osservazioni”

Il nuovo parere tecnico sul Ponte sullo Stretto di Messina segna un ulteriore passaggio nell’iter del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. A commentare l’esito dell’istruttoria del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto sull’intero progetto definitivo dell’opera. “Accolgo con piacere il parere tecnico per il Ponte sullo Stretto di Messina espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che fa seguito a una lunga e approfondita istruttoria che ha riguardato l’intero progetto definitivo dell’Opera, seguendo in maniera estensiva le previsioni del Decreto Legge 32/2026. Adesso esamineremo con i nostri tecnici e progettisti le osservazioni che accompagnano il parere, per dare pronta risposta tecnica e consentire al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di trasmettere al Dipe (Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) la documentazione del progetto per l’iscrizione all’Ordine del Giorno del Cipess per la prevista nuova delibera”.

Le osservazioni tecniche e il nuovo passaggio al Cipess

Il pronunciamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è accompagnato da una serie di osservazioni che saranno ora analizzate dalla società concessionaria insieme ai progettisti e ai tecnici coinvolti. L’obiettivo è predisporre risposte puntuali e consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di completare la trasmissione della documentazione al Dipe, il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio. Una volta conclusa questa fase, il progetto potrà essere inserito all’ordine del giorno del Cipess, chiamato ad adottare la nuova delibera prevista per la prosecuzione dell’iter. Il passaggio assume quindi un rilievo centrale per l’avanzamento del progetto definitivo verso le successive fasi tecniche e amministrative.

Ciucci ringrazia il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Nel suo intervento, Pietro Ciucci ha inoltre ringraziato il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Massimo Sessa, e tutti i componenti dell’organismo per il lavoro svolto durante l’istruttoria. L’esame avrebbe riguardato in maniera progressiva e specialistica i principali elementi ingegneristici del Ponte. “Ringrazio il presidente Massimo Sessa e l’intero Consiglio Superiore per il grande impegno profuso nell’attività di esame che ha riguardato in modo progressivo e specialistico tutti i principali aspetti ingegneristici dell’opera. Stretto di Messina ha assicurato la massima e doverosa collaborazione insieme ai progettisti del Contraente generale Eurolink, a Parsons Transportation Group quale Project Manager Consultant, all’Expert Panel, organo a supporto della Stretto di Messina per le attività tecnico-specialistiche”, ha aggiunto Ciucci.

Il lavoro dei progettisti sul Ponte tra Sicilia e Calabria

L’istruttoria ha coinvolto una rete articolata di soggetti tecnici e professionali. Accanto alla società Stretto di Messina hanno partecipato i progettisti del contraente generale Eurolink, la Parsons Transportation Group nel ruolo di Project Manager Consultant e l’Expert Panel, organismo incaricato di supportare la concessionaria nelle valutazioni tecnico-specialistiche. La prossima fase sarà dedicata all’esame delle osservazioni e alla predisposizione delle relative risposte. Il percorso dovrà consentire di consolidare il quadro tecnico del progetto e di accompagnare il Ponte sullo Stretto verso la nuova valutazione del Cipess, passaggio decisivo per la prosecuzione dell’opera.