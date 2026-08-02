Ponte Calopinace, svolta Cannizzaro: “approvato atto per nuovo progetto, a breve inizio dei lavori” | VIDEO

Dopo anni in cui è stata l’opera barzelletta della città, quella che certificava, più di ogni altra, il fallimento e l’inadeguatezza dell’Amministrazione Falcomatà, è bastato un mesetto al nuovo sindaco per risolvere il problema del Ponte Calopinace. Attraverso un video social, Francesco Cannizzaro ha annunciato una vera e propria svolta relativa ai lavori di completamento del Ponte Calopinace. Un fitto colloquio con la ditta aggiudicatrice, dopo che la scorsa amministrazione aveva avviato le procedure per la rescissione del contratto, ha portato a una soluzione. Approvato un nuovo progetto, presto inizieranno i lavori. Le novità saranno comunicate in un punto stampa convocato domani, lunedì 3 agosto, a Palazzo San Giorgio.

“Se io vi chiedessi qual è l’opera più dibattuta in questi anni, che di fatto rappresenta in maniera emblematica il fallimento politico, amministrativo, tecnico della nostra città, sono certo che mi direste tutti il ponte Calopinace. E di fatto è così. Prima ancora di formare la giunta, prima ancora che i colleghi consiglieri comunali venissero proclamati e si insediassero, io ci ho messo la testa. Come sapete, chi ha amministrato prima di me aveva addirittura avviato le procedure per rescindere il contratto con la ditta aggiudicataria. Credo una strategia poco intelligente, perché si sarebbe andato incontro a contenziosi, ricorsi, insomma, questa opera non si sarebbe mai realizzata.

Io ho bloccato questa procedura, ho invitato la ditta, ci siamo seduti intorno a un tavolo, abbiamo ragionato, abbiamo lavorato in maniera silente in questo mese, abbiamo superato tutte le criticità. Oggi, domenica 2 agosto, approviamo un atto deliberativo di indirizzo al settore che in maniera spedita dovrà approvare la nuova variante, di fatto si tratta di un nuovo progetto, per poi subito partire con i lavori.

E a proposito di lavori, il dato più significativo è che domani alle ore 11, attraverso un punto stampa a Palazzo San Giorgio, vi comunicherò proprio la data dell’inizio dei lavori e soprattutto il giorno dell’inaugurazione“, ha dichiarato Cannizzaro.