Polistena, tutto pronto per la 9ª edizione del “Villaggio Rosso” | PROGRAMMA

Dal 19 al 22 agosto 2026, a Polistena, nella cornice rinnovata – di Villa delle Giare, ritorna “Villaggio Rosso”, la festa promossa dal Circolo territoriale “A. Gramsci” di Rifondazione Comunista, giunto quest’anno alla nona edizione. Villaggio Rosso è una tappa fissa della politica estiva in Calabria che passa per Polistena, dove esiste un’Amministrazione popolare a guida comunista che ha fatto della sua diversità politica un modello di buon governo da mettere in vetrina. Essere realmente di sinistra e farlo con scelte concrete, coerenti, inequivoche permette di poter radicarsi sul territorio offrendo, un punto di riferimento per i cittadini. Un appuntamento quello di Villaggio Rosso molto atteso, che coniuga confronto politico, dibattiti, musica, spettacoli, gastronomia e momenti di aggregazione, con ospiti e rappresentanti del mondo politico, istituzionale e sociale calabrese e nazionale.

Tutto il programma

Si apre Mercoledì 19 Agosto con Mariacatena Scali, segretario del Circolo PRC di Polistena e componente del Comitato regionale PRC che precederà il dibattito sul tema “1% equo – Tax the Rich. Giovani, lavoro, giustizia sociale”. Modererà Roberta Coriani, direttivo del Circolo “A. Gramsci” di Polistena. Interverranno Antonio Campanella, Teresa Chiaro, Pino Ciano, Gianni Porta e Manuel Romano. Alle ore 23:00 spazio alla musica con La Combriccola del Blasco, cover band di Vasco Rossi.

Giovedì 20 agosto, alle ore 21:30, Villaggio Rosso ospiterà il confronto “Nuovi fascismi e derive autoritarie. Pace, diritti, democrazia”. Parteciperanno Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista; Jasmine Cristallo, della Direzione nazionale del PD; e Pasquale Tridico, europarlamentare di The Left – M5S. A coordinare il confronto sarà Michele Tripodi, sindaco di Polistena e componente del Comitato regionale PRC. Alle ore 23:00 il programma proseguirà con il concerto del gruppo Gioia Popolare.

Venerdi 21 agosto, alle ore 21:30, sarà affrontato un tema di particolare rilevanza per il territorio: “Autonomia differenziata, sanità calabrese, ospedale di Polistena. Quali scenari?” A moderare sarà Angelo Borgese, presidente del Consiglio comunale di Polistena e componente del direttivo del Circolo PRC. Interverranno Antonino Amodeo, Ferdinando Laghi, Domenico Mantegna e Marisa Valensise. Le conclusioni saranno affidate a Mimmo Serrao, segretario regionale PRC. Alle ore 23:00 concerto dello storico gruppo romano Flaminio Maphia.

La nona edizione di Villaggio Rosso si concluderà sabato 22 agosto

La nona edizione di Villaggio Rosso si concluderà sabato 22 agosto. Alle ore 21:30 si terrà il comizio conclusivo dal titolo “ANDIAMO AVANTI”, con gli interventi di Mariacatena Scali, segretario del Circolo PRC di Polistena; Giuseppe Politanò, vicesindaco di Polistena e componente del direttivo del Circolo; e Michele Tripodi, sindaco di Polistena e componente del Comitato regionale PRC. La serata conclusiva proseguirà alle ore 23:00 con la cover band Cesare Cremonini – Stelle di Broadway.