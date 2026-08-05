Polistena, primo impianto di CRT-D con elettrocatetere OmniaSecure: nuovo traguardo per la Cardiologia

Eseguito con successo il primo impianto di CRT-D con elettrocatetere OmniaSecure: un nuovo traguardo per l’innovazione cardiovascolare nell’ASP di Reggio Calabria. Un importante risultato per la sanità calabrese arriva dalla U.O.C. di Cardiologia, UTIC ed Elettrostimolazione dell’Ospedale di Polistena, dove è stato eseguito con successo il primo impianto di defibrillatore cardiaco con terapia di resincronizzazione (CRT-D) mediante stimolazione della branca sinistra utilizzando l’innovativo elettrocatetere OmniaSecure, una delle più avanzate tecnologie oggi disponibili nel campo dell’elettrostimolazione cardiaca.

La procedura è stata eseguita dall’équipe di Elettrostimolazione composta dal dott. Sebastiano Quartuccio, dalla dott.ssa Alessandra Panarello, dal dott. Mario Spanò e dal referente caposala Girolamo Guerrisi, confermando il livello di eccellenza raggiunto dalla Cardiologia di Polistena nelle procedure interventistiche avanzate.

“Questo risultato rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della nostra Cardiologia“, ha dichiarato il Direttore della U.O.C. di Cardiologia, UTIC ed Elettrostimolazione, dott. Carmelo Massimiliano Rao. “L’obiettivo è offrire ai cittadini calabresi cure sempre più innovative, efficaci e sicure, in linea con le più recenti evidenze scientifiche internazionali. È il frutto di un grande lavoro di squadra di TUTTO il personale medico ed infermieristico che ringrazio per l’impegno, la professionalità e per la costante attenzione all’innovazione tecnologica”.

Il Direttore ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Dipartimento Medico, alla Farmacia di presidio, alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria, guidata dalla dott.ssa Maddalena Berardi, per il continuo sostegno allo sviluppo della Cardiologia e agli investimenti in tecnologie innovative, fondamentali per garantire prestazioni di elevata qualità e ridurre la mobilità sanitaria. Con questo intervento, la Cardiologia dell’Ospedale di Polistena consolida il proprio ruolo di centro di riferimento per l’elettrostimolazione avanzata e conferma come anche in Calabria sia possibile offrire ai pazienti le più moderne tecnologie disponibili nella prevenzione della morte cardiaca improvvisa e nel trattamento dell’insufficienza cardiaca.