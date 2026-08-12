Polistena, dal 24 al 26 agosto la festa CivicaMente Cultura e Solidarietà | PROGRAMMA

Tre giorni per stare insieme, confrontarsi, prendersi cura delle persone e costruire nuove occasioni di partecipazione. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma a Polistena, su Corso Mazzini, dal 24 al 26 agosto. Abbiamo voluto costruire un programma ampio e articolato, capace di tenere insieme solidarietà, sanità, prevenzione, inclusione, cultura, sport, musica e partecipazione civica, nella convinzione che una comunità cresca quando riesce a creare occasioni concrete di incontro e di condivisione.

Il filo conduttore dell’intera manifestazione è racchiuso nella domanda: “Cosa possiamo fare noi per il nostro paese?”. Una domanda semplice, ma che contiene il senso più profondo del nostro impegno: non limitarci a osservare i problemi, ma provare, ciascuno per la propria parte, a costruire risposte, reti e opportunità.

Lunedì 24 agosto: solidarietà, inclusione e prevenzione

La Festa prenderà il via alle ore 19.30 con l’apertura ufficiale e il saluto della Presidente dell’Associazione CivicaMente, Vincenza Armino. A seguire, uno dei momenti più significativi della manifestazione: la cena solidale con anziani, persone con disabilità e famiglie, pensata come occasione di vicinanza, condivisione e inclusione.

Alle ore 21.00 si terrà il dibattito “Oltre le diversità apparenti”, dedicato al valore delle differenze, all’abbattimento delle barriere e alla costruzione di una comunità sempre più inclusiva. Interverranno Francesca Cannata, Francesca De Luca, Caterina Francese, Maria Multari, Enza Petrilli e Alessandro Albanese.

Dalle ore 20.00 sarà inoltre svolto uno screening gratuito clinico ed ecografico per la diagnosi del tumore al seno, a cura del dott. Pasquale Iozzo.

La serata proseguirà alle 22.30 con il rock de “L’Officina del Rumore” e, dalle 24.00 all’1.00, con il DJ set “I magnifici anni ’90” di Giuseppe Lamundo.

Martedì 25 agosto: ospedale, sanità e solidarietà

La seconda giornata si aprirà alle ore 19.30 con lo Spinning all’aperto, a cura della dott.ssa A. Borgese di Energy Fitness. Alle ore 21.00 sarà la volta del dibattito “CivicaMente per Ospedale, Sanità e Solidarietà”, uno dei momenti centrali della Festa.

Sarà un’occasione per parlare del nostro ospedale, della sanità territoriale, della prevenzione e del ruolo che cittadini, associazioni, professionisti e istituzioni possono svolgere nel rafforzare una rete di assistenza e prossimità sempre più vicina ai bisogni delle persone.

Interverranno Marina Albanese, Mariarosa Calafiore, Massimo Carmelo Rao, Maria Giulia Iannace, Anna Maria Giancotta Pls e Francesco Nasso. Dalle ore 20.00 sarà possibile effettuare gratuitamente anche uno screening dermatologico per la prevenzione del melanoma, a cura della dott.ssa Concetta Verano.

Alle ore 22.30 spazio alla musica con i Crazy White Rabbits, con Sabrina Consoli alla voce, Carmelo Morabito alla chitarra e Federico Limardo al sax. Dalle 24.00 all’1.00, DJ set “Liberamente” con Giuseppe Lamundo.

Mercoledì 26 agosto: bambini, partecipazione e futuro della comunità

L’ultima giornata inizierà alle ore 19.30 con uno spazio interamente dedicato ai più piccoli, con animatori, balli, giochi, musica, palloncini, truccabimbi e leccornie. Alle ore 21.00 si terrà il dibattito “Polistena in rete, idee e sinergie per la città”, un momento di confronto pensato per mettere insieme esperienze, competenze, sensibilità e proposte diverse, con l’obiettivo di immaginare insieme nuove prospettive per Polistena. Interverranno Salvatore Canzio, Orlando Borgese, Antonio Roselli, Fabio Auddino, Renato Varamo, Rocco Gentile, Agostino Sirianni e Cesare Laruffa.

Dalle ore 20.00 sarà svolto uno screening gratuito di ortottica per la prevenzione delle anomalie dell’apparato neuromuscolare dell’occhio e delle relative conseguenze, a cura della dott.ssa Francesca Mammola.

Alle ore 22.30 la musica tornerà protagonista con il DJ set di Antonio Catalano, in collaborazione con La Chiupiteria, per accompagnare il pubblico fino alla conclusione della manifestazione.

Una festa che vuole essere anche un messaggio alla città

“Abbiamo immaginato questa manifestazione come qualcosa che andasse oltre il semplice intrattenimento. Vogliamo dimostrare che è possibile costruire momenti nei quali divertimento e impegno sociale, musica e prevenzione, solidarietà e confronto pubblico possano convivere e rafforzarsi reciprocamente. CivicaMente nasce proprio da questa idea: creare legami, mettere insieme energie diverse, valorizzare le competenze presenti sul territorio e trasformare la partecipazione in azioni concrete.

La presenza di professionisti, medici, associazioni, volontari, sportivi, artisti e cittadini nelle tre giornate rappresenta, per noi, il segnale di una comunità che ha ancora tanta voglia di partecipare e di mettersi in gioco. Il 24, 25 e 26 agosto vogliamo vedere Corso Mazzini pieno di persone, di idee, di sorrisi e di partecipazione. Perché il futuro di una comunità non può essere delegato a pochi: si costruisce insieme, partendo dal contributo di ogni singolo cittadino“, si legge nella nota stampa di Cesare Laruffa, Co-fondatore di CivicaMente – Cultura e Solidarietà.