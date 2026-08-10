Polistena, 3 eventi culturali imperdibili tra musica e letteratura: Disney, l’Orchestra del Cilea e il prof. Cristianini | INFO

Altri tre nuovi appuntamenti consecutivi, tre proposte culturali diverse e completamene gratuite, animeranno il prosieguo dell’estate culturale polistenese promossa dall’Amministrazione Comunale. Si comincia tra poco, alle ore 22.00 di lunedì 10 agosto, in Piazza del Popolo, con “Disney Jazz Dreams”, uno spettacolo anteprima della stagione Lirica dedicato alle più belle e indimenticabili melodie Disney reinterpretate in chiave jazz dal Valentina Gullace Quartet. Un incontro originale tra la magia di brani conosciuti da intere generazioni e le sonorità raffinate del jazz.

Domani sera, martedì 11 agosto, sempre alle ore 22.00 in Piazza del Popolo, sarà invece la volta della musica lirica con l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria, diretta dal Maestro Alessandro Tirotta. L’orchestra accompagnerà i cantanti lirici Aurora Tirotta, soprano, Chiara Tirotta, mezzosoprano, e Raffaele Facciolà, baritono, per una serata che confermerà Polistena teatro del l’interpretazione lirica d’autore.

Mercoledì 12 agosto, alle ore 22.00 si cambia genere e luogo, ma non il livello culturale che rimane elevato, attraverso la presenza del Prof. Nello Cristianini, uno dei massimi esperti internazionali di Intelligenza Artificiale AI e professore all’Università di Bath nel Regno Unito

In una serata che si terrà al Parco della Liberazione, nell’ambito della quinta edizione della rassegna Alberolibro, il prof. Nello Cristianini, presenterà il libro “Forma Mentis” con un lectio magistralis sul modo di pensare delle macchine intelligenti. Vi aspettiamo a Polistena dove tutti gli eventi ad ingresso libero!