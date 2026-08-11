Pistunina, proseguono senza sosta le ricerche e lo smassamento: ancora nessuna novità

Proseguono le attività nell’area di Pistunina, dove le squadre impegnate nelle operazioni stanno continuando il lavoro di ricerca e di smassamento del materiale inerte. Le attività vanno avanti senza interruzioni, con l’obiettivo di verificare accuratamente la zona interessata e portare avanti tutte le operazioni necessarie. Al momento, tuttavia, non si registrano novità. Il lavoro sul posto continua e la situazione resta dunque invariata rispetto agli ultimi aggiornamenti disponibili.

Smassamento del materiale inerte, attività ancora in corso

Una parte rilevante delle operazioni riguarda lo smassamento, necessario per consentire alle squadre di procedere nelle verifiche e nelle ricerche all’interno dell’area. Il materiale viene progressivamente rimosso mentre proseguono i controlli da parte del personale impegnato nell’intervento. Le operazioni a Pistunina continueranno nelle prossime ore. Eventuali sviluppi saranno comunicati attraverso successivi aggiornamenti ufficiali.