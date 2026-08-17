Pirossigeno Cosenza, Manu Gallo rinnova: sarà vice di Carolillo e guiderà una formazione Under

La Pirossigeno Cosenza sceglie la continuità e conferma uno dei protagonisti della promozione. Manu Gallo ha infatti firmato il contratto che lo legherà al club rossoblù anche per la stagione 2026/2027, proseguendo così un rapporto nato con il salto di categoria in Serie C e destinato ad assumere un ruolo ancora più importante nel nuovo progetto tecnico. L’accordo è stato formalizzato al PalaPirossigeno alla presenza del direttore generale Claudio Carofiglio e del direttore sportivo Fabio Lorenzi. La società ha deciso di affidare a Gallo un doppio incarico: sarà il vice di Sergio Carolillo sulla panchina della prima squadra e, contemporaneamente, guiderà una formazione Under del settore giovanile.

La conferma rappresenta un riconoscimento diretto al lavoro svolto nella scorsa stagione, quando Gallo ha guidato la squadra alla promozione in Serie C. Nel nuovo assetto tecnico avrà adesso l’opportunità di lavorare a stretto contatto con Carolillo, allenatore che porta con sé 32 campionati di esperienza, continuando al tempo stesso il proprio percorso di crescita professionale. Il direttore sportivo Fabio Lorenzi ha spiegato così la scelta della società: “Quello che abbiamo pensato per Manu è un ruolo che riteniamo fondamentale per la crescita del gruppo e per la sua stessa maturazione. Lavorando a stretto contatto con un tecnico del calibro di Carolillo, avrà l’opportunità di acquisire un’esperienza preziosa”.

Un ruolo anche nel settore giovanile

Accanto al lavoro con la prima squadra, Gallo sarà impegnato anche nella crescita dei giovani talenti rossoblù. La guida tecnica di una formazione Under gli permetterà di mettere a frutto le qualità mostrate nella scorsa stagione e di contribuire direttamente allo sviluppo del settore giovanile della Pirossigeno Cosenza. La decisione del club risponde alla volontà di non disperdere il capitale umano e tecnico costruito negli ultimi mesi. Da una parte l’esperienza di Carolillo, dall’altra la conoscenza della squadra e del progetto maturata da Gallo nel percorso culminato con la promozione: due elementi che la società considera complementari in vista di una stagione che segnerà il debutto in Serie C.

Per Manu Gallo il rinnovo rappresenta quindi la possibilità di proseguire il proprio percorso all’interno di un ambiente che conosce bene, affrontando una nuova fase al fianco di un tecnico di lunga esperienza e assumendo responsabilità anche nel vivaio. Per la Pirossigeno Cosenza, invece, la conferma significa dare continuità al lavoro svolto in un momento di passaggio particolarmente importante. La nuova stagione partirà dunque nel segno della continuità tecnica: Gallo resterà parte integrante del progetto rossoblù con un ruolo più ampio, tra prima squadra e settore giovanile, accompagnando la Pirossigeno nella nuova avventura in Serie C.