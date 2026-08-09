Pippo Inzaghi, compleanno speciale e a sorpresa in Australia: “ma dove sta andando? Io non scendo”. Dovevano andare in hotel, lo portano a cena. E via alla festa | VIDEO

A Perth, in Australia, dove i rosanero si trovano per la tournée estiva, hanno organizzato al tecnico una festa a sorpresa

festa compleanno inzaghi in australia col palermo

Pippo Inzaghi compie 53 anni. L’ex Reggina, per la seconda stagione a Palermo, ha festeggiato in modo speciale e inaspettato. A Perth, in Australia, dove i rosanero si trovano per la tournée estiva, hanno organizzato al tecnico una festa a sorpresa. Dovevano andare in hotel, ma lo portano a cena, una cena di cui ovviamente lui era all’oscuro. Lì, al ristorante, si ritrova tutto il gruppo squadra. E via alla festa, con cena e karaoke. E pensare che, come si può vedere dal video in basso, lui non voleva neanche scendere.

Ecco il video.

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