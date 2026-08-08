Piedimonte Etneo, “Un Libro fa Presa” torna con Antonella Desirèe Giuffrè e “La seminatrice di coraggio”

Prosegue nel borgo di Presa, nel territorio di Piedimonte Etneo, il viaggio tra letteratura e amore per il territorio della rassegna “Un Libro fa Presa”. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 10 agosto, alle ore 18.30, con la scrittrice Antonella Desirèe Giuffrè, che presenterà il romanzo “La seminatrice di coraggio”, edito da Tre60. Il libro condurrà il pubblico negli anni della Grande Guerra, riportando alla luce una pagina poco conosciuta della storia italiana: quella delle “Seminatrici di coraggio”, donne come Maria Roccaforte che, attraverso il conforto morale, l’assistenza e la corrispondenza con i soldati al fronte, contribuirono a mantenere vivo il legame tra le famiglie e chi combatteva nelle trincee.

A dialogare con l’autrice, nata a La Spezia e residente sulla costa jonica siciliana, sarà lo scrittore di Piedimonte Etneo Raffaello Di Mauro. Interverranno anche la curatrice della rassegna Giovanna Antonelli e Francesco Vasta, giornalista e tra i fondatori delle associazioni “Il Borgo di Presa” e Pro Loco Presa, promotrici dell’iniziativa. “Creare un salotto letterario stabile in un borgo di poche decine di abitanti – spiegano – rappresentava una sfida che in molti era irrealizzabile. Oggi “Un Libro fa Presa”, costruita grazie al lavoro dei volontari del borgo, all’autofinanziamento e al sostegno dei cittadini, sta diventando una realtà consolidata. È la dimostrazione che anche una piccola comunità può produrre iniziative di qualità quando investe su idee, ascolto e partecipazione”.

Degustazioni e produzioni locali con Selvatica Lab

Al termine della presentazione sarà previsto anche un momento dedicato ai sapori e alle produzioni locali. Insieme alla Cucina del Borgo, ci sarà uno spazio degustativo curato da Selvatica Lab, laboratorio di fermentazione artigianale creato da Marco Pilato e Leonor Corrales, che presenteranno la propria produzione di kombucha. Il progetto coniuga imprenditoria giovanile, sostenibilità e valorizzazione delle risorse naturali etnee, inserendosi nello stesso percorso di promozione del territorio che caratterizza la rassegna.

La rassegna “Un Libro fa Presa” è promossa dalle associazioni Il Borgo di Presa e Pro Loco Presa, con il patrocinio del Comune di Piedimonte Etneo, nell’ambito del cartellone “Estate al Borgo 2026”.