“Per le Vie di Marina in Festa” – IV Edizione: tre giorni tra tavola rotonda, teatro e musica per raccontare il mare della Locride

Torna a Marina di Gioiosa Ionica “Per le vie di Marina in Festa”, giunta alla sua IV edizione: tre serate, dall’11 al 13 agosto 2026, dedicate al racconto del mare come spazio di memoria, identità e comunità. L’iniziativa è promossa dall’Associazione MarinAmo APS e si svolgerà tra Villa Glori e Torre Spina, con ingresso libero per tutta la cittadinanza. Il progetto, finanziato con risorse POC 2014-2020 – Azione 6.8.3, nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame tra la comunità marinara locale e il mare, attraverso incontri pubblici, spazi immersivi, laboratori per famiglie, proiezioni, percorsi artistici e momenti musicali dal vivo. All’iniziativa collaborano il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, l’Associazione M.A.R.E. Calabria ETS, l’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Ionica-Mammola e l’Associazione Via Verdi 11 – Educational Web TV, con il sostegno del GALP Calabria Ionica e del PN FEAMPA 2021-2027.

Al centro dell’edizione 2026 un filo conduttore che attraversa le tre giornate – “Il mare come memoria”, “Il mare come futuro”, “Il mare come comunità” – per raccontare la Locride attraverso il suo rapporto con il mare: identità, tradizione, sostenibilità e partecipazione.

La Tavola Rotonda: istituzioni e territorio a confronto

Appuntamento clou della serata inaugurale è la tavola rotonda “Il valore culturale, ambientale, sociale ed economico del mare per la costa ionica calabrese”, in programma l’11 agosto alle ore 18.30. L’incontro pubblico sarà un confronto a più voci, prospettive diverse — istituzionale, ambientale, scientifica e turistico-esperienziale — chiamate a dialogare sullo stesso mare. Si affronteranno le tematiche relative a Blue economy e sviluppo sostenibile del territorio, Tutela ambientale e biodiversità marina, la colonia di cavallucci marini, patrimonio scientifico e identitario, turismo subacqueo ed esperienziale come nuova frontiera, educazione, giovani e comunità, fondi, programmazione e prospettive future. La Tavola Rotonda non sarà solo un momento di riflessione, ma un vero e proprio laboratorio di idee per il futuro del territorio: metterà a sistema istituzioni, scienza e operatori economici attorno a un patrimonio — il mare — che è insieme identità, economia e responsabilità collettiva.

Zefiro – Il Volto della Memoria: teatro, danza e riciclo creativo con le scuole

Dal 10 al 12 agosto, MarinAmo APS propone “Zefiro – Il Volto della Memoria”, un progetto di laboratori di teatro, danza, musica e riciclo creativo con la regia di Anna Rita Gullaci, realizzato con l’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Ionica – Mammola. Attraverso le figure simboliche di Zefiro e della Custode, i bambini coinvolti costruiscono insieme il percorso verso la restituzione finale del 12 agosto alle ore 21: una grande maschera collettiva, il “Volto della Memoria”, simbolo della comunità e del legame tra mare e territorio.

Mare Nostru: voci, canti e memorie del mare

L’11 e il 13 agosto alle ore 21 andrà in scena “Mare Nostru”, reading a quattro voci, con Anna Rita Gullaci, Annalisa Giannotta e Pamela Vicari e le musiche dal vivo di Vittoria Agliozzo. Attraverso racconti, parole dialettali e canti della tradizione, lo spettacolo restituisce il mare come luogo di lavoro, partenze, attese e saperi tramandati. Al centro della scena, una rete da pesca diventa il simbolo della memoria collettiva: una trama di vite e storie che la comunità sceglie di custodire e consegnare alle nuove generazioni.

La musica dal vivo anima le tre serate

Ogni serata di Marina in Festa si chiude con la musica dal vivo: l’11 agosto alle 22.45 sarà protagonista Liveplay – Coldplay Experience, tra le più note tribute band italiane ed europee dedicate ai Coldplay, attiva dal 2014 e reduce da un’intensa attività live tra teatri e festival estivi in tutta Italia e anche all’estero; il 12 agosto alle 22.30 sarà la volta dei Quartaumentata; il 13 agosto, sempre alle 22.30, chiuderà la manifestazione l’AlibiLive, tribute band di Vasco Rossi.

Il programma completo

Le tre giornate di Marina in Festa proseguono con spazi immersivi dedicati alla memoria marinara, attività per bambini e famiglie, proiezioni di cortometraggi e della docufiction prodotta da MarinAmo, percorsi divulgativi sulla biodiversità con l’Associazione M.A.R.E. Calabria ETS, laboratori di riuso creativo e momenti musicali, fino al momento conclusivo del 13 agosto dedicato al mare come spazio condiviso di relazione, appartenenza e futuro.