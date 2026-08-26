Pentedattilo rinasce con la street art: sette murales trasformano il borgo in un museo a cielo aperto

Pentedattilo si prepara a inaugurare una nuova galleria d’arte a cielo aperto. Sabato 29 agosto, nell’ambito di “Rianimare Pentedattilo”, progetto di Azimut APS, in partenariato con il Consorzio Ecolandia e l’associazione Pro Pentedattilo, sostenuto da Fondazione Con il Sud e Fondazione CDP, l’ente no profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo, saranno presentati ufficialmente i sette murales realizzati durante il festival internazionale di arte urbana “Tra le mani di pietra”, in programma dal 18 al 29 agosto nel borgo nuovo.

Sette murales per un borgo che rinasce

A guidare il progetto è il direttore artistico Boris Veliz, artista visivo ecuadoriano. Accanto a lui hanno lavorato Associazione Kronos, Basik – Lucio Bolognesi, Cristian Neri ed Elena Accenti, Farid Rueda, Tania Azzar e Lisley Durañón Ojeda, con una presenza internazionale che comprende Italia, Ecuador, Messico e Cuba.

Le opere trasformano le pareti del borgo in un racconto fatto di memoria, natura, migrazione, identità e legame con il territorio. Tra i temi e i simboli emergono la mano, il paesaggio, le leggende di Pentedattilo, le radici e il rapporto tra culture differenti.

Da “Terra d’Incontri” di Boris Veliz con i suoi elementi distintivi come la mano e il colibrì a “La notte di Lorenzo” firmata da Basik (Lucio Bolognesi), che richiama la storia e la leggenda degli Alberti, passando per “Sibari” di Farid Rueda, “Il tempo di restare” dell’associazione Kronos, “Nelle sue mani” di Tania Azzar, “Il fiore sulla pietra” di Accenti e Neri e “La Reina de los Mares” di Lisley Duranòn, le opere ambiscono a costruire un museo diffuso permanente nel borgo, capace di generare turismo culturale, senso di appartenenza e una diversa narrazione del territorio. Un dialogo tra culture attraverso l’arte, un modello di rigenerazione che diventa un esempio anche per altri borghi del Sud.

Il programma del 29 agosto

La giornata di sabato 29 agosto inizierà alle 18:30 nel Borgo Nuovo di Pentedattilo, con il ritrovo e l’accoglienza dei partecipanti. Alle 18:45 partirà la passeggiata inaugurale tra i murales, insieme agli artisti e ai soggetti coinvolti nel progetto. Sarà l’occasione per conoscere le nuove opere e ripercorrere il lavoro di rigenerazione urbana affidato alla street art.

Alle 19:30 è prevista l’inaugurazione ufficiale dei murales, con i saluti del sindaco di Melito Porto Salvo, Annunziato Nastasi, e dei partner del progetto Azimut APS, Ecolandia e ProPentedattilo. Saranno quindi presentati gli artisti italiani e internazionali e la collaborazione con la delegazione cubana del progetto “Zone Creative” di COSPE. Interverranno anche i direttori artistici dei due festival: Boris Veliz per “Tra le mani di pietra” ed Emanuele Milasi per il 48 Ore Pentedattilo Film Festival.

Dall’arte al cinema

Il programma di “Rianimare Pentedattilo” proseguirà, infatti, fino al 30 agosto intrecciando arte urbana e cinema grazie al 48 Ore Pentedattilo, una sfida nella quale sei troupe avranno, appunto, 48 ore per realizzare sei cortometraggi.

La conclusione sarà affidata, il 30 agosto, al Pentedattilo Film Festival, nel borgo antico, con la proiezione dei corti del festival e la proiezione e premiazione dei lavori realizzati.

L’inaugurazione del 29 agosto rappresenta così uno dei momenti centrali di un programma che porta a Pentedattilo artisti, cineasti, abitanti e visitatori, trasformando il borgo in uno spazio dove la pietra torna finalmente a parlare: attraverso i colori, le storie e gli sguardi degli artisti, degli abitanti e dei visitatori, attingendo dalla memoria ed affidando al futuro nuove immagini di vita.

“Rianimare Pentedattilo” è il progetto di Azimut APS, in partenariato con il Consorzio Ecolandia e l’associazione Pro Pentedattilo, sostenuto da Fondazione Con il Sud e Fondazione CDP, l’ente no profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo, che ha l’obiettivo di animare il borgo con iniziative dedicate alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Il Pentedattilo Film Festival è di proprietà della Ram Film.