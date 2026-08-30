“Pensano al Ponte sullo Stretto mentre l’Italia soffre per la crisi climatica”: Angelo Bonelli torna a Villa San Giovanni

È in programma per domani, 31 agosto, alle ore 11.00, la conferenza stampa organizzata da Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, e da Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde. L’incontro si terrà presso il Museo dei Marinai d’Italia, all’interno della delegazione municipale di Cannitello, in via Vittorio Emanuele II, a Cannitello di Villa San Giovanni. Alla conferenza stampa sarà presente anche Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni. L’appuntamento sarà dedicato ai temi della crisi climatica nel Mezzogiorno e alle risorse pubbliche destinate al Ponte sullo Stretto, due questioni che saranno messe in relazione dai rappresentanti politici promotori dell’iniziativa.

Secondo quanto riportato nella nota diffusa dagli organizzatori, al centro del confronto ci sarà “la grave crisi climatica che colpisce il Mezzogiorno e lo sperpero di risorse pubbliche previsto per il Ponte sullo Stretto: 14,5 miliardi di euro mentre il Sud deve affrontare siccità, rischio desertificazione ed eventi meteorologici estremi”. L’incontro di Cannitello sarà dunque l’occasione per affrontare il tema delle emergenze ambientali che interessano il Sud Italia e, contestualmente, la posizione di Alleanza Verdi e Sinistra ed Europa Verde rispetto al finanziamento della grande infrastruttura sullo Stretto di Messina.

Non è un mistero la posizione di Bonelli nei confronti della grande opera. Da ambientalista, poi, riesce nell’impresa di enfatizzare il suo no al Ponte “mischiandolo” al tema della crisi climatica.