Pellegrina, mercoledì 12 Agosto la 33ª Sagra del Pane di Grano

Mercoledì 12 Agosto, a Pellegrina di Bagnara Calabra, nella bellissima “Piazza Maria SS. Annunziata”, si svolgerà la “33ª Sagra del Pane di Grano”, organizzata dall’Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Galbatir. La Sagra del Pane di Grano è uno degli appuntamenti estivi più attesi, una manifestazione cresciuta di edizione in edizione, in grado di calamitare sulle colline che cingono Bagnara tanti visitatori provenienti dall’intera area metropolitana di Reggio Calabria e oltre.

Il segreto di tanto successo è tutto basato sulla genuinità dei prodotti e sui servizi messi a disposizione dei degustatori. In particolare in questa edizione ci saranno grandi novità nella composizione del piatto offerto ai degustatori, i quali, potranno deliziarsi con la tradizionale “Pitta conzata” e con il pane di grano preparato in maniera varia ed assortita.

L’Associazione Pellegrinese, ha pensato che il tema di quest’anno sarà legato alla “Bagnarota” tradizionale figura femminile locale, famosa per la straordinaria forza, la tempra morale e l’indomabile spirito di sacrificio, simbolo storico e culturale di Bagnara Calabra che sarà raffigurata sul bellissimo piatto di ceramica dipinto a mano, realizzato dalle fabbriche artigiane locali, nel quale verrà servito il pane di grano e che rimarrà in OMAGGIO a tutti i degustatori in ricordo della piacevole serata.

Ed infine per allietare l’evento, si terrà lo spettacolo di musica popolare a ritmo di “taranta” con il gruppo i “Popul’aria”. Non perdetevi, allora, questa incantevole serata, Martedì 12 Agosto a Pellegrina di Bagnara Calabra, per vivere insieme la “33ª Sagra del Pane di grano”.