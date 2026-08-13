Pellegrina di Bagnara, grande successo per la 33ª Sagra del Pane di Grano: un trionfo di tradizione e sapori | INTERVISTE

La 33ª Sagra del Pane di Grano di Pellegrina, frazione di Bagnara Calabra, ha celebrato con successo l’unione tra le tradizioni gastronomiche e l’artigianato locale. L’evento ha attirato numerosi visitatori, inclusi emigrati di ritorno e turisti, offrendo loro specialità come il “pane cunsato” servito sui tradizionali piatti in ceramica decorata a mano raffiguranti la “Bagnarota”. Il Presidente dell’Associazione Pellegrinese, Giuseppe Spoleti, e vari partecipanti, fra i quali anche l’assessore Eulalia Micheli, hanno sottolineato come questa manifestazione non sia solo un momento di festa, ma un motore essenziale per la valorizzazione economica e turistica del territorio.

Oltre al cibo, la sagra ha messo in luce il legame profondo con la spiritualità locale e la devozione mariana che anima la comunità. Il coinvolgimento attivo di molti giovani volontari garantisce la continuità di queste radici culturali, proiettandole verso il futuro. L’iniziativa si conferma quindi un esempio d’eccellenza per la rivitalizzazione dei piccoli borghi calabresi attraverso la passione e l’impegno collettivo. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.