Paura sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, camion incendiato tra Vazzano e Mileto

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia, in direzione sud al km 361,000, a causa della presenza di un mezzo pesante precedentemente incendiato e già spento, tra gli svincoli di Vazzano e Mileto in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Aggiornamento alle ore 15:28

E’ stata riaperta la corsia di marcia dell’A2 precedentemente chiusa per camion incendiato tra Vazzano e Mileto. La circolazione è tornata quindi regolare.