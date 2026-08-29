Paura sul volo Lampedusa-Catania: si accende la spia incendio, l’aereo ritorna in aeroporto

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi sul volo decollato dall’aeroporto di Lampedusa e diretto a Catania. Il velivolo è stato costretto a rientrare sulla pista dello scalo lampedusano pochi minuti dopo il decollo a causa dell’accensione della spia dell’incendio. A bordo dell’aereo viaggiavano 48 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Il comandante, dopo aver rilevato l’anomalia, ha immediatamente attivato le procedure previste per le situazioni di emergenze.

L’atterraggio in sicurezza: in pista i Vigili del Fuoco e un’ambulanza

Il rientro dell’aereo si è concluso senza conseguenze per le persone a bordo. L’atterraggio è stato effettuato regolarmente e, subito dopo l’arrivo sulla pista, sono scattate le operazioni di assistenza. L’aereo è stato immediatamente raggiunto e circondato da mezzi dei Vigili del Fuoco e da un’ambulanza, pronti a intervenire nel caso si fosse resa necessaria un’evacuazione o un’assistenza sanitaria. Nonostante i momenti di apprensione vissuti durante il volo, nessuno dei 48 passeggeri e dei quattro componenti dell’equipaggio ha riportato ferite.

La compagnia aerea ha predisposto un piano di riprotezione dei passeggeri

Per ridurre i disagi ai viaggiatori rimasti a terra dopo l’imprevisto, la compagnia aerea ha predisposto un piano di riprotezione dei passeggeri. E’ stato trasferito un altro aeromobile da Pantelleria a Lampedusa, così da consentire la ripresa dei collegamenti verso la Sicilia. Una parte dei 48 passeggeri potrà partire già nella giornata di oggi, mentre per gli altri il trasferimento è stato programmato per domani.