Paura in Sicilia, bambino di 8 anni cade dal balcone al secondo piano: ricoverato in codice rosso

Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone della propria abitazione, situata al secondo piano di uno stabile di Carini, nel Palermitano. L’incidente si è verificato nella serata di ieri e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori. Il piccolo è stato assistito dal personale del 118 e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Cervello di Palermo, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni restano sotto costante osservazione.

Bambino caduto dal balcone a Carini

Secondo le informazioni disponibili, il bambino sarebbe precipitato dal balcone dell’abitazione in cui vive, al secondo piano di un edificio di Carini. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. La caduta ha provocato traumi importanti e ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e ha disposto il trasferimento urgente in ospedale.

Trasportato in codice rosso all’ospedale Cervello

Il bambino è stato condotto in codice rosso all’ospedale Cervello di Palermo, in considerazione della gravità della caduta e delle lesioni riportate. Dai primi accertamenti, il piccolo avrebbe riportato diverse fratture, in particolare al bacino e alle braccia. Nonostante l’altezza della caduta e l’entità dei traumi, sarebbe rimasto cosciente. Il personale medico continua a monitorare attentamente il quadro clinico. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’evoluzione delle sue condizioni.

Le condizioni del bambino dopo la caduta

La situazione viene considerata seria a causa dei traumi subiti nell’impatto. Il fatto che il bambino sia rimasto cosciente rappresenta uno degli elementi emersi nelle prime ore successive all’incidente, ma le sue condizioni richiedono comunque un controllo continuo. I medici stanno valutando l’estensione delle fratture e le conseguenze della caduta, con particolare attenzione alle lesioni al bacino e agli arti superiori.

Indagini dei carabinieri sull’incidente a Carini

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione le circostanze in cui il bambino è precipitato dal balcone. Secondo le prime verifiche, si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Gli accertamenti sono comunque ancora in corso per chiarire la dinamica e stabilire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’incidente. Al momento non risultano indicati altri elementi oltre all’ipotesi dell’accidentalità. L’attenzione resta concentrata sulle condizioni del piccolo, ricoverato all’ospedale Cervello dopo il grave episodio avvenuto a Carini.