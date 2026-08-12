Paura in Calabria, donna scavalca le barriere di un viadotto sulla SS106 e tenta il suicidio

Nella serata di lunedì 10 agosto 2026, un tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Soverato ha evitato un tragico epilogo lungo la Strada Statale 106. Alcuni automobilisti in transito avevano segnalato al 112 una donna che stava scavalcando le barriere di protezione di un viadotto. Immediatamente, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Soverato ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Gasperina, già impiegata in uno dei servizi di controllo del territorio, intensificati dal Comando Provinciale di Catanzaro per la stagione estiva.

A quel punto, i Carabinieri, intuita la gravità della situazione, hanno instaurato da subito un dialogo con la donna con l’intento di rassicurarla, riuscendo ad afferrarla e a metterla in salvo prima che accadesse il peggio. La malcapitata è stata successivamente affidata ai sanitari del 118 ed accompagnata all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro gli accertamenti del caso. La tempestività nella gestione dell’evento e la prontezza operativa dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio confermano l’impegno dell’Arma a tutela della vita e della sicurezza dei cittadini.