Paura al Comune di Gioia Tauro, persona con problemi psichici crea il caos: il racconto del sindaco | INTERVISTA

Un cittadino affetto da gravi disturbi psichici e in condizioni di indigenza abitativa ha causato disordini al Comune di Gioia Tauro. Il racconto del sindaco Scarcella

Sindaco Gioia Tauro Scarcella

Simona Scarcella, Sindaco di Gioia Tauro, intervistata da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha raccontato un momento di tensione avvenuto presso gli uffici comunali. Un cittadino affetto da gravi disturbi psichici e in condizioni di indigenza abitativa ha causato disordini, costringendo il personale a mettersi in sicurezza fino all’intervento della polizia locale. Il primo cittadino ha evidenziato come la disperazione sociale ed economica spinga individui vulnerabili a gesti estremi per chiedere aiuto.

Scarcella ha sottolineato la carenza di risorse e alloggi adeguati, un problema sistemico che mette in difficoltà le amministrazioni locali nel gestire le emergenze sociali. Nonostante le criticità, il sindaco ha ribadito l’importanza dell’approccio umano e del supporto costante verso chi vive ai margini della società.

Succede che noi sindaci siamo in prima linea e ci troviamo ad affrontare situazioni di cittadini che, poverini, vivono anche situazioni di disagio sociale molto forte. Questa mattina, per l’ennesima volta, si è presentato in comune un soggetto che ha dei disturbi anche di carattere psichico e di integrazione sociale. Ha avuto un atteggiamento sicuramente non consono al luogo e alle persone: i ragazzi che sono allo sportello si sono dovuti chiudere a chiave all’interno del gabbiotto. Fortunatamente, i nostri vigili e gli agenti di polizia municipale hanno ristabilito la calma. Questa persona è stata calmata e approcciata anche dai nostri servizi sociali per cercare di ristabilire l’ordine“, ha dichiarato il sindaco.

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