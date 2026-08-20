“Parghelia Summer Camp”: cinque settimane di sport, laboratori e nuove amicizie

Si è conclusa con grande soddisfazione l’edizione 2026 del “Parghelia Summer Camp”, il centro estivo gratuito promosso dal Comune di Parghelia in collaborazione con Fondazione Valentia ETS e rivolto ai bambini dalla prima alla quinta classe della scuola primaria. Dal 1° luglio al 7 agosto, dal lunedì al venerdì e dalle 09:30 alle 15:30, gli spazi della scuola di Parghelia hanno ospitato 40 bambini e bambine, accompagnati quotidianamente da un team di educatori, assistenti sociali, operatori qualificati ed esperti di attività sportive e laboratoriali. Un’esperienza che ha superato le aspettative, sia per il livello di partecipazione registrato sia per la qualità delle relazioni costruite. Il programma ha alternato attività sportive e giochi di gruppo a laboratori creativi, percorsi di educazione ambientale e digitale, attività musicali e momenti dedicati alla legalità e alla cittadinanza attiva: un impianto pensato per unire il divertimento allo sviluppo di competenze relazionali, civiche ed espressive.

Particolarmente apprezzata dalle famiglie è stata la scelta della gratuità totale

Particolarmente apprezzata dalle famiglie è stata la scelta della gratuità totale, che ha garantito a tutti i bambini pari opportunità di accesso, indipendentemente dalla condizione economica del nucleo familiare. Un elemento che ha reso il centro estivo non solo un servizio educativo, ma anche una concreta misura di sostegno alla genitorialità

nei mesi di chiusura delle scuole. Nel corso delle settimane ogni partecipante ha ricevuto un kit personalizzato con i loghi del Comune di Parghelia e di Fondazione Valentia ETS, elementi che hanno contribuito a rafforzare il senso di appartenenza al gruppo e la

riconoscibilità dell’iniziativa sul territorio. A suggellare il percorso è stata la festa finale, aperta ai partecipanti, alle famiglie e all’Amministrazione Comunale, con un rinfresco offerto a tutti i presenti e la presenza di un fotografo professionista che ha documentato i momenti conclusivi. Un’occasione di restituzione pubblica in cui i bambini hanno mostrato ai genitori le attività svolte e i

lavori realizzati durante l’estate.

La dichiarazione del Sindaco

“Il Parghelia Summer Camp ha dimostrato che, quando le istituzioni e il Terzo Settore lavorano insieme, i risultati arrivano. Abbiamo restituito ai nostri bambini un’estate fatta di gioco, socialità e crescita, e alle famiglie un servizio concreto e gratuito. Vedere la scuola viva anche d’estate, piena di voci e di entusiasmo, è la migliore conferma della bontà di questa scelta. Ringrazio Fondazione Valentia ETS, gli operatori e tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia.” Antonio Landro, Sindaco del Comune di Parghelia

La dichiarazione dell’Assessore

“Avevamo un obiettivo chiaro: che nessun bambino restasse fuori. La gratuità non era un dettaglio, era il cuore del progetto. I risultati ci dicono che abbiamo fatto la scelta giusta: partecipazione alta, famiglie soddisfatte e bambini che ogni mattina arrivavano con il sorriso. È un patrimonio di relazioni che vogliamo continuare a coltivare.” Rosa Maria Cutuli, Assessore del Comune di Parghelia

La dichiarazione di Fondazione Valentia ETS

“Quello che portiamo a casa non sono soltanto i numeri, ma le storie: bambini che all’inizio non si conoscevano e che alla fine non volevano salutarsi. Il nostro lavoro è costruire contesti educativi in cui ogni ragazzo possa esprimersi e sentirsi parte di qualcosa. Ringraziamo il Comune di Parghelia per aver creduto nel progetto e il nostro team per la professionalità dimostrata ogni giorno.” Anthony Lo Bianco, Presidente di Fondazione Valentia ETS. “L’esperienza maturata in questa edizione costituisce ora una base solida su cui costruire: l’auspicio condiviso dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione è quello di dare continuità all’iniziativa, consolidandola come appuntamento fisso dell’estate”, conclude.