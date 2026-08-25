Parco Archeologico della Sibaritide: al via il finale di stagione con la Festa di Fine Estate e Vinitaly Bonus Track

Volge al termine una stagione estiva straordinaria per il Parco ed il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide. Un percorso ricco e coinvolgente che, dal successo di Vinitaly and the City in poi, ha saputo far dialogare la ricerca archeologica con i grandi concerti dal vivo, la cultura del cibo e le tradizioni del Mezzogiorno. Il gran finale dell’estate sibarita è in programma per il weekend di sabato 29 e domenica 30 agosto con la Festa di Fine Estate e lo speciale concerto Bonus Track, l’ultimo attesissimo appuntamento che chiude la rassegna Vinitaly & The City Follow Up – Il Grano che Unisce il Sud e la ricca programmazione di #Sibarinprogress.

“Chiudiamo un’estate intensa e ricca di grandi soddisfazioni per la Sibaritide – dichiara il Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma -. Dalla mostra Orghia, nata nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura del MiC per esplorare i riti antichi legati alla terra, fino alle serate dedicate ai grani antichi, al vino e alla grande musica, abbiamo voluto proporre un’idea di patrimonio culturale vivo e accessibile, in piena sintonia con le linee di indirizzo promosse dal Ministro della Cultura, on. Alessandro Giuli. Vedere migliaia di persone vivere il Parco e il Museo dimostra che quando il rigore scientifico incontra una comunicazione aperta e coinvolgente, la storia antica diventa una straordinaria forza di attrazione e di orgoglio per l’intero territorio”.

Un bilancio imponente per un cartellone che ha visto svolgersi quattro intensi fine settimana

Un bilancio imponente per un cartellone che ha visto svolgersi quattro intensi fine settimana dedicati alla cultura cerealicola e alla grande viticoltura, con oltre dieci maestri della gastronomia meridionale protagonisti degli show cooking e più di quindici appuntamenti musicali dal vivo che hanno animato le serate del Parco Archeologico.

Il fine settimana prenderà il via sabato 29 agosto con il Press Tour esperienziale “Pollino Sibarys”, curato da Catasta, che vedrà la partecipazione di giornalisti di settore giunti da tutta Italia e specializzati non solo in enogastronomia, ma anche in turismo e cultura. Un itinerario tra le eccellenze del territorio che metterà insieme le Donne del Pane di Cerchiara, il Riso di Sibari e la Liquirizia Amarelli, per poi far tappa al Museo della Sibaritide con la visita guidata alla mostra “Orghia. Miti, riti e misteri”. La sera, negli spazi del Parco Archeologico, il programma entrerà nel vivo alle ore 19:00 con la visita guidata musicale di #Sibarinprogress – Arte a cura di Sasà Calabrese, intitolata “Rino Gaetano: il poeta controvento”.

A seguire, per la sezione Vinitaly and the City – Follow Up, spazio alle degustazioni curate dai sommelier dell’AIS e allo show cooking con Federico Valicenti, celebre chef della cucina lucana e patron del ristorante Luna Rossa di Terranova di Pollino, insieme a Pietro Claudio La Banca del Pastificio Caterina di Lauria. Alle ore 22:00, la serata proseguirà con la musica dal vivo del quartetto acustico “Le Ragazze del Paese Accanto”. La formazione crotonese tutta al femminile, composta da Floriana Mungari, Anna Rizzo, Maria Teresa Manica e Maria Vittoria Mungari, condurrà il pubblico in un raffinato viaggio sonoro di world music tra intrecci vocali, flauto traverso, chitarra e percussioni, spaziando tra radici calabresi, sonorità mediterranee, ritmi ispanici e suggestioni dell’Est Europa, mantenendo il Sud come costante punto di partenza e di ritorno.

Il sipario sulla stagione sibarita calerà poi domenica 30 agosto

Il sipario sulla stagione sibarita calerà poi domenica 30 agosto. Si partirà alle ore 19:00 con l’appuntamento musicale di Sybarisona promosso nell’ambito di #Sibarinprogress: una visita guidata con Checco Pallone (tamburo a cornice e chitarra) e Piero Gallina (lira calabrese e violino). Alle ore 20:00 seguirà lo show cooking firmato Vinitaly & The City Follow Up – Il Grano che Unisce il Sud dal titolo “Memoria, territori e cucina contemporanea”, che vedrà protagonisti Catia e Francesco dell’Osteria del Vicolo di Mormanno insieme alle creazioni del maestro Daniele Campana. L’incontro sarà introdotto da Luciano Pignataro e moderato da Stefania Cavaliere.

La serata di sabato 29 agosto confermerà la formula completa degli appuntamenti estivi, unendo visita alla mostra, talk, degustazione con show cooking e concerto. Restano attive le tariffe ordinarie d’ingresso e le agevolazioni della PACS Card – Summer Edition 2026, l’abbonamento stagionale per accedere ai siti della rete.

Per informazioni e prenotazioni sulle attività è attivo il numero dedicato 337 1603495.