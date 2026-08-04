Parchi Marini, ad Amendolara una raccolta speciale di alluminio con “Ogni Lattina Vale” 

Una lattina non è un rifiuto se diventa consapevolezza. È materia che torna a vivere, gesto quotidiano che educa, simbolo concreto di un mare più pulito e di comunità costiere chiamate a partecipare alla tutela dell’ambiente. Con questo spirito l’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria rilancia anche ad Amendolara, sede del Parco Marino della Secca, il progetto Ogni Lattina Vale, promosso insieme al Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio.

Il Paese della secca nel circuito insieme a Falerna, Locri e Montegiordano

Il progetto, giunto alla quinta edizione nel 2026 e sostenuto da Coca-Cola & Co., punta a rafforzare la raccolta differenziata e il riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate fuori casa e in spiaggia. Amendolara è tra i Comuni Bandiera Blu 2026 coinvolti nella campagna, insieme a Falerna, Locri e Montegiordano, con particolare attenzione ai territori che hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento.

Contenitori per la raccolta dell’Alluminio a Forma di Maxi-Lattine

Attraverso la sede operativa dell’EPMR ad Amendolara, coordinata dal responsabile Antonello Ciminelli, per il Comune saranno messi a disposizione i contenitori per la raccolta dell’alluminio a forma di lattina gigante, insieme a vele istituzionali, materiali informativi da banco e gadget dedicati. Sarà poi l’Amministrazione comunale a individuare i luoghi più strategici in cui collocarli: uffici pubblici, spazi di maggiore passaggio, aree frequentate da cittadini, turisti e comunità locali.

L’alluminio materiale riciclabile al 100% e all’infinito

Il punto di partenza è chiaro: l’alluminio è riciclabile al 100% e all’infinito, con un risparmio di materia ed energia che può arrivare fino al 95%. Ogni lattina correttamente conferita diventa così un piccolo atto di responsabilità collettiva, soprattutto nei luoghi in cui la pressione turistica e la fruizione balneare chiedono comportamenti più attenti, immediati e riconoscibili.

Da mare dentro ai Comuni, la stessa rotta educativa

L’iniziativa è collegata anche al viaggio di MAVISU e al format Mare Dentro, attraverso il quale l’EPMR sta presentando tappa dopo tappa i contenuti del progetto nei porti e nelle comunità della costa calabrese. Da Crotone a Catanzaro, da Locri alle prossime destinazioni, Ogni Lattina Vale diventa parte della stessa narrazione: legalità, tutela del mare, educazione ambientale, inclusione, fruizione sostenibile e partecipazione attiva dei territori.

A tutti i Comuni aderenti una ricicletta realizzata con 800 lattine

Ogni Comune aderente riceverà anche una Ricicletta, realizzata con l’equivalente di 800 lattine di alluminio riciclate, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre 2026. Un oggetto simbolico e concreto, pensato per parlare soprattutto alle scuole e alle nuove generazioni, collegando riciclo, mobilità ciclabile, tutela ambientale e valorizzazione della Ciclovia dei Parchi.

A fine anno il primo report dell’EPMR sulla raccolta di alluminio

La consegna dei materiali ad Amendolara sarà anche l’occasione per programmare incontri di sensibilizzazione con l’Ente Parchi Marini sui temi della sostenibilità ambientale, del riciclo e della responsabilità nei comportamenti quotidiani. A fine anno sarà elaborato un resoconto sull’andamento della raccolta, così da misurare l’efficacia della campagna e rafforzare il percorso condiviso con i Comuni.