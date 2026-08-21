Palmi, volontari in azione per ripulire contrada Scinà

Una mattinata di volontariato per rimuovere i rifiuti abbandonati e restituire decoro a contrada Scinà. Domani, sabato 22 agosto, Plastic Free Onlus torna in azione a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, con un nuovo intervento di pulizia ambientale aperto alla partecipazione dei cittadini. Il ritrovo è fissato alle ore 8 nell’area Ex Angolo Verde. I volontari interverranno in una zona del territorio palmese che necessita di attenzione, raccogliendo i rifiuti dispersi e contribuendo concretamente alla cura degli spazi comuni. L’iniziativa è tra i primi appuntamenti sul campo successivi alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Plastic Free e il Comune di Palmi, che ha rafforzato la collaborazione per promuovere attività di tutela ambientale, sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità.

“Prendersi cura del territorio significa prima di tutto accorgersi di ciò che accade nei luoghi che viviamo ogni giorno e scegliere di non restare indifferenti – dichiarano Deborah Serratore e Maria Cristina Altomonte, referenti Plastic Free di Palmi –. Contrada Scinà merita attenzione e questa giornata vuole essere non soltanto un intervento di pulizia, ma anche un invito rivolto a tutta la comunità a sentirsi parte della soluzione. Il protocollo con il Comune ci permette di rafforzare un percorso che vogliamo costruire attraverso azioni concrete e una partecipazione sempre più ampia”.

Alla giornata collaboreranno varie associazioni e la partecipazione è gratuita

Alla giornata collaboreranno l’Associazione Amici di Gisa, la Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, l’Associazione Fogghi di Luna e l’Associazione ’Mbuttaturi, realtà del territorio che hanno scelto di affiancare Plastic Free nell’iniziativa. La partecipazione è gratuita. Per prendere parte all’attività è necessario iscriversi attraverso la pagina ufficiale dell’evento: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16427/22-ago-palmi. Per informazioni è possibile contattare le referenti Plastic Free di Palmi: Deborah Serratore, 333 253 9250, e Maria Cristina Altomonte, 342 120 2336.