Palmi, venerdì il confronto su quote rosa e parità: il PD apre il dibattito sulla rappresentanza

Un confronto pubblico sul ruolo delle quote rosa, sulla rappresentanza e sulla costruzione di una società realmente fondata sulle pari opportunità. È il tema dell’incontro in programma a Palmi venerdì 21 agosto alle ore 19, presso la Villa Comunale “G. Mazzini”, promosso dal Circolo PD di Palmi, dalle Donne Democratiche e dai Giovani Democratici. L’appuntamento, dal titolo “Quote rosa o parità? Rappresentanza, diritti e coesione sociale: costruire una società delle pari opportunità”, nasce con l’obiettivo di affrontare un tema che continua a essere centrale nel dibattito politico e sociale, anche rispetto alla scelta delle rappresentanze nei contesti amministrativi e territoriali.

In una nota, il Circolo PD di Palmi presenta così l’iniziativa: “In un contesto politico e sociale in costante evoluzione, il tema delle Quote rosa continua a far discutere e, soprattutto, a far riflettere. Si tratta di uno strumento realmente efficace per garantire la giusta rappresentanza, anche a livello territoriale, o un semplice ripiego che non risolve il problema alla radice? Quanto incide questo aspetto nella scelta delle rappresentanze a partire dal contesto amministrativo? L’ obiettivo dell’incontro è aprire uno spazio di riflessione aperta, plurale su come costruire una vera società delle pari opportunità, a partire dai territori, dalle esperienze, dalle necessità, in confronto aperto a più voci. L’evento, promosso dal Circolo PD di Palmi, dalle Donne Democratiche e dai Giovani Democratici, avvia in sinergia un percorso di confronto e discussione sui temi che intende tradursi in progetti e iniziative per la comunità e l’intero territorio che prenderanno il via nei prossimi mesi. Appuntamento a Palmi, Venerdì 21 Agosto, ore 19.00, Villa Comunale “G. Mazzini””.

La manifestazione non viene presentata come un appuntamento isolato, ma come l’avvio di un percorso condiviso di confronto e discussione che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà tradursi nei prossimi mesi in progetti e iniziative rivolti alla comunità e all’intero territorio. Al centro resta dunque il rapporto tra rappresentanza, diritti e coesione sociale, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e necessità diverse e interrogarsi sull’efficacia degli strumenti attualmente utilizzati per garantire una presenza equilibrata delle donne nelle istituzioni e nei luoghi decisionali.