Palmi, torna il Festival dei Tramonti: Elisa Isoardi ospite speciale della sesta edizione

Elisa Isoardi sarà la special guest della sesta edizione del Festival dei Tramonti, in programma sabato 8 agosto, dalle ore 22, nella Villa comunale Mazzini di Palmi. L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione Prometeus, torna con una serata dedicata alla cultura, alla bellezza e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio calabrese. Diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate regionale, il festival rinnova la propria missione di unire riflessione, arte e spettacolo in uno dei luoghi panoramici più suggestivi della Costa Viola. La manifestazione punta così a rafforzare l’identità del territorio e a promuoverne il patrimonio culturale e sociale attraverso un programma di alto profilo.

Ospite principale sarà Elisa Isoardi, conduttrice televisiva ed ex modella, tra i volti più noti della televisione italiana. La sua carriera in Rai è legata a programmi come “La prova del cuoco”, “Unomattina”, “Linea Verde” e “Bar Centrale”. Nel corso della serata l’Associazione Prometeus, guidata dal presidente Saverio Petitto, assegnerà il Premio Prometeus 2026 a personalità distintesi nei campi della sanità, della cultura, della legalità e del volontariato. Sono previsti inoltre due riconoscimenti speciali dedicati alla storia e all’etnografia calabrese e all’imprenditoria. I premiati saranno Giuseppe Patti, Marina Valensise, Giuseppe Campagna, Matilde Lanzino, Franca Crudo e Carmelo Gullo.

A condurre il dialogo con gli ospiti sarà il giornalista Arcangelo Badolati, affiancato da Lilli Sgrò e Antonio Malgeri. La cornice musicale sarà invece affidata a Chiara e Martina Scarpari. L’evento gode del patrocinio del Comune di Palmi ed è prodotto da Natale Princi management. “Il Festival dei Tramonti è un appuntamento che negli anni è diventato un importante momento di incontro, condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della nostra regione”, afferma il presidente Prometeus Saverio Petitto. “Il nostro obiettivo”, sottolinea Petitto, “è promuovere la cultura come strumento di dialogo, crescita e partecipazione, coinvolgendo cittadini, mondo istituzionale e personalità di altissimo valore professionale e umano”.

Con la nuova edizione, l’Associazione Prometeus rinnova il proprio impegno nella realizzazione di iniziative capaci di mettere al centro la cultura, considerata non soltanto un patrimonio da custodire, ma anche un investimento per il futuro della comunità.