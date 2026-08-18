Palmi, “Tauriani in Jazz” continua con “RifleSsuoni”: aperitivo e musica al tramonto nel Parco Archeologico

Prosegue a Palmi la prima edizione di “Tauriani in Jazz”, la manifestazione che unisce musica, cultura e valorizzazione del patrimonio archeologico. Il secondo appuntamento è in programma sabato 22 agosto 2026 al Parco Archeologico dei Tauriani con “RifleSsuoni – Aperitivo & Jazz al tramonto”, evento pensato per accompagnare il pubblico attraverso un’esperienza che intreccia visita al sito, paesaggio e musica dal vivo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Movimento Culturale San Fantino” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale della Città di Palmi e nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro tra cultura, musica e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio.

La serata prenderà il via alle ore 18.30 con una visita guidata all’interno del Parco Archeologico dei Tauriani. A seguire è previsto un cocktail d’accompagnamento, prima del concerto jazz che accompagnerà il tramonto e che sarà affidato alle voci e alle sonorità di Chiara Provvidenza e Tommaso Pugliese. “RifleSsuoni” punta a trasformare il parco in un vero e proprio palcoscenico naturale, nel quale la musica possa dialogare con la storia e con il paesaggio circostante, offrendo al pubblico un’esperienza che vada oltre il tradizionale concerto.

Per prendere parte alla serata sono previste due diverse modalità. La formula da 18 euro comprende la visita al Parco Archeologico, il cocktail al tramonto e il concerto jazz. La seconda opzione, al costo di 12 euro, comprende invece la visita al Parco Archeologico e il concerto. L’appuntamento si svolgerà al Parco Archeologico dei Tauriani, in via del Vescovato 181 a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 347 986 2297.