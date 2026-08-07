Palmi, successo per il “Premio Diritto, cultura e informazione”: riconoscimento speciale alla Graziano Tomarchio Production

Si è conclusa con successo la 4ª edizione del “Premio Diritto, cultura e informazione”, un appuntamento ormai imprescindibile nel panorama forense calabrese. L’evento, tenutosi a Palmi il 6 agosto 2026, ha offerto un’importante occasione di riflessione sul tema “Esperienza di vita e competenze professionali a confronto“, richiamando l’attenzione di giuristi, professionisti e cittadini sull’importanza del dialogo tra il vissuto umano e la rigorosa pratica del diritto.

La cerimonia di premiazione è stata l’occasione per consolidare non solo la cultura giuridica, ma anche le collaborazioni virtuose che ne permettono la diffusione. In questo contesto, un momento di particolare rilievo è stato il conferimento di un riconoscimento speciale alla Graziano Tomarchio Production, partner storico della manifestazione sin dalla sua prima edizione. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, per mano del Presidente, l’Avv. Angelo Rossi, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per l’impegno costante, l’entusiasmo e la indiscussa professionalità dimostrati nel tempo. “Un partner prezioso“, così è stata definita la realtà produttiva, la cui opera è stata fondamentale per dare risonanza e visibilità mediatica all’iniziativa, permettendo al Premio di crescere e radicarsi sul territorio.

La sinergia tra le istituzioni legali – rappresentate dal Consiglio dell’Ordine, dall’ONDIF (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione di Palmi) e dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Palmi) – e gli operatori dell’informazione rappresenta un modello virtuoso di comunicazione. Grazie al lavoro svolto da Graziano Tomarchio Production, il “Premio Diritto, cultura e informazione” ha saputo superare i confini delle aule di tribunale, raggiungendo un pubblico più ampio e contribuendo attivamente alla divulgazione dei valori di giustizia e cultura.

Con questo riconoscimento, la città di Palmi rinnova il suo impegno nel celebrare le eccellenze che, dietro le quinte, lavorano con dedizione per valorizzare le iniziative di valore del territorio, confermando che il successo di un progetto risiede nella qualità delle collaborazioni costruite nel tempo.