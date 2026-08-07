Palmi, nuovi interventi sulla rete idrica: potenziate le forniture per Taureana, Tonnara e Scinà | FOTO

Dalle prime ore di questa mattina il Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, insieme al Presidente del Consiglio comunale, ha effettuato un sopralluogo nei principali siti della rete idrica cittadina per verificare lo stato degli interventi strutturali in corso e garantire pieno sostegno alle attività tecniche avviate. L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione e un sincero ringraziamento a Sorical S.p.A., ai suoi tecnici e alle maestranze, la cui professionalità ha consentito la posa delle nuove elettropompe negli impianti di Paterna, San Fantino e nel serbatoio Petrace 2. Un intervento fondamentale per realizzare l’interconnessione tra lo Schema Idrico Petrace 2 e lo Schema Idrico San Vito–Mortara, operazione che permetterà di rafforzare le forniture idriche alla zona costiera (Taureana, Tonnara e Scinà) e di incrementare le risorse disponibili presso il serbatoio Salice, riducendo drasticamente le sospensioni del servizio e cercando di scongiurare ulteriori interruzioni.

Un’estrema gratitudine viene espressa anche nei confronti dei tecnici e degli operai del Consorzio Vina, che – nonostante turni particolarmente gravosi e personale ridotto – continuano a garantire livelli altissimi di efficienza, dedizione e tempestività operativa. Il ringraziamento è stato esteso dal Sindaco anche a Enel, impegnata a garantire l’alimentazione dei nuovi impianti elettrici e a completare le opere necessarie. I lavori avviati e in fase di completamento rientrano nel più ampio programma di manutenzione e ammodernamento delle reti idriche comunali, che prevede – a partire da fine agosto – l’ingegnerizzazione definitiva della rete, un passaggio strategico per migliorare stabilmente la gestione delle risorse idriche e la qualità del servizio.

“Ringrazio Sorical, il Consorzio Vina ed Enel per la professionalità e l’impegno dimostrati in queste settimane di lavoro intenso. Gli interventi che stiamo portando avanti rappresentano un passo decisivo per garantire maggiore stabilità e continuità nella distribuzione idrica, soprattutto nelle aree costiere che più hanno sofferto le criticità degli ultimi mesi”.

Dichiara il Sindaco e aggiunge: “ Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla cittadinanza per la pazienza e la collaborazione con cui sta affrontando i disagi legati alla carenza idrica, spesso causata da rotture improvvise e difficili da prevedere. Sin dal nostro insediamento abbiamo considerato questa emergenza una priorità assoluta, e continueremo a lavorare con determinazione per risolverla in modo strutturale. La fiducia che la comunità continua a riporre nell’Amministrazione, soprattutto nei momenti più delicati, è la forza che ci permette di andare avanti con ancora maggiore impegno.”