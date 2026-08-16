Palmi, fumetto e musica alla Villa Mazzini: protagonisti Krisis e Aurora Foti

Una serata capace di mettere insieme linguaggi diversi, ma uniti da un unico filo conduttore: parlare alle nuove generazioni e creare occasioni di incontro e partecipazione. È stata questa la cornice del 14 agosto alla Villa Comunale Mazzini di Palmi, dove la Pro Loco di Palmi APS, insieme al Comune di Palmi – Assessorato al Turismo e a UNPLI Calabria, ha proposto un programma articolato in due momenti: il talk con il fumettista e divulgatore Antonino Saccà – Krisis e, a seguire, il concerto di Aurora Foti. Ad aprire la serata, alle ore 20:15, è stato l’incontro dal titolo “Inferno non è – Dante, fumetto e paura del futuro”, organizzato con il coinvolgimento della Consulta Giovanile Palmese e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Un appuntamento nato come ulteriore arricchimento della programmazione del 14 agosto, che ha consentito di utilizzare lo spazio della Villa Comunale non soltanto come luogo di spettacolo, ma anche come luogo di confronto e riflessione. Con il suo stile diretto e immediato, Antonino Saccà – Krisis ha accompagnato il pubblico all’interno del proprio universo narrativo, partendo dal fumetto per affrontare alcuni dei temi che maggiormente interessano i ragazzi di oggi: le aspettative, le paure legate al futuro, le difficoltà della crescita, il rapporto con il fallimento e la ricerca del proprio posto nel mondo.

Al centro della conversazione anche Dante, riletto attraverso uno sguardo contemporaneo. La discesa nell’Inferno è diventata così occasione per parlare delle “selve” e delle difficoltà che ciascuno può incontrare nella propria vita, dimostrando come una delle opere più importanti della nostra letteratura possa ancora offrire chiavi di lettura capaci di dialogare con i giovani. Il fumetto si è confermato, nel corso dell’incontro, non soltanto come forma di intrattenimento, ma come strumento di racconto, espressione personale e riflessione, capace di affrontare con immediatezza anche temi complessi. Particolarmente significativo il coinvolgimento della Consulta Giovanile Palmese e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che ha rafforzato il carattere dell’iniziativa: non un incontro semplicemente rivolto ai giovani, ma un momento pensato per favorirne la presenza e la partecipazione attiva. Al termine del talk, Antonino Saccà ha incontrato il pubblico nel momento dedicato al firmacopie e alle fotografie, concludendo una prima parte della serata caratterizzata dal dialogo e dalla partecipazione.

Dalle parole alla musica con Aurora Foti

La Villa Comunale Mazzini ha poi cambiato atmosfera per accogliere, alle ore 22:00, il concerto di Aurora Foti. Un secondo momento, questa volta interamente dedicato alla musica, che ha completato una serata pensata per offrire al pubblico una proposta culturale e di spettacolo diversificata. La presenza di Aurora Foti ha rappresentato il naturale prosieguo di un programma nel quale la Pro Loco di Palmi ha voluto affiancare alla dimensione dell’intrattenimento anche momenti capaci di lasciare spazio alla cultura, alla riflessione e alla creatività. Due appuntamenti differenti – il fumetto e la parola prima, la musica poi – che hanno trovato nella Villa Comunale Mazzini un’unica cornice e hanno consentito di vivere il 14 agosto attraverso un programma rivolto a pubblici e generazioni diverse.

La serata ha confermato la volontà della Pro Loco di Palmi APS di “costruire occasioni che vadano oltre il singolo evento, valorizzando gli spazi della città e creando momenti nei quali spettacolo, cultura e partecipazione possano convivere. Un ringraziamento va al Sindaco di Palmi, dott. Giovanni Calabria, al Vicesindaco con delega alle Politiche Giovanili, Salvatore Celi, all’Assessore al Turismo e Spettacolo, Francesco Trentinella, al Consigliere comunale delegato allo Spettacolo, Francesco Fraccalvieri, e al Consigliere comunale Gino Scalfone, per la collaborazione e la vicinanza alle iniziative. Un ringraziamento particolare ad Antonino Saccà – Krisis e ad Aurora Foti, protagonisti dei due momenti della serata, alla Consulta Giovanile Palmese, al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, a UNPLI Calabria e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Una serata che ha raccontato due modi differenti di esprimersi e comunicare, ma soprattutto la stessa volontà: creare a Palmi spazi nei quali i giovani possano incontrare la cultura, la creatività e lo spettacolo e sentirsi parte attiva della vita della propria città”.