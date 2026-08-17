Palmi balla con la Frankie and Canthina Band: 35 anni di funky conquistano Piazza Primo Maggio

palmi concerto Frankie and Canthina Band

Un funky capace di attraversare 35 anni di musica senza perdere la sua forza e, soprattutto, la capacità di far ballare il pubblico. È quello della Frankie and Canthina Band, che il 10 agosto ha conquistato Piazza Primo Maggio a Palmi con uno spettacolo trascinante, costruito sul ritmo e su un repertorio che guarda alla storia della musica senza rinunciare ad aggiornarsi continuamente. Una lunga esperienza alle spalle e una caratteristica particolare contraddistinguono la formazione: i suoi componenti sono musicisti professionisti impegnati individualmente in tournée, produzioni televisive, orchestre e collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Quando gli impegni professionali lo consentono, tornano a riunirsi nella band che da oltre tre decenni porta avanti la propria idea di musica dal vivo, mantenendo il funky come filo conduttore.

A Palmi la capacità della band di attraversare generazioni ed epoche musicali è emersa fin dalle prime note. La Frankie and Canthina Band ha proposto una scaletta varia e continuamente aggiornata, passando da Sweet Dreams degli Eurythmics a Uptown Funk di Bruno Mars. Un viaggio musicale che ha coinvolto il pubblico e trasformato Piazza Primo Maggio in una grande pista da ballo. A guidare la formazione è Frankie Lovecchio alla voce, affiancato da Massimo Idà alle tastiere, Patrizio Sacco al basso, Gianluca D’Alessio alla chitarra, Franco Marinacci al sax, Giancarlo Ciminelli alla tromba e Marcello Surace alla batteria. A completare la squadra c’è Fabrizio Vanni, fonico e vero e proprio ottavo componente del gruppo, figura fondamentale per il lavoro della band sul palco.

Musicisti professionisti tra Rai, Sanremo e grandi tournée

Il curriculum individuale dei componenti racconta il livello di esperienza racchiuso nella formazione. Nel corso degli anni i musicisti hanno preso parte a tournée e produzioni accanto a importanti nomi della musica italiana, mentre alcuni di loro hanno maturato esperienze anche nell’orchestra del Festival di Sanremo. Massimo Idà vanta una lunga esperienza televisiva in Rai e ha partecipato anche alle più recenti edizioni de “La Corrida”. Marcello Surace, batterista della formazione, ha invece maturato numerose esperienze dal vivo e collaborazioni di rilievo nel panorama musicale italiano, lavorando con artisti come Alex Baroni, Giorgia, Noemi e Alex Britti, oltre ad aver svolto diverse esperienze professionali all’estero.

Particolarmente significativa è anche l’attività svolta dalla Frankie and Canthina Band come resident band in Italia per artisti e formazioni internazionali. Nel corso della propria storia il gruppo ha accompagnato sul palco alcune formazioni che hanno segnato la stagione della disco e del funky internazionale, tra cui The Trammps, legati all’immaginario de La febbre del sabato sera, Kid Creole and the Coconuts e i Delegation. Tra le collaborazioni italiane figura inoltre Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, che si è esibita insieme alla formazione. Esperienze differenti che, nel corso degli anni, hanno contribuito ad arricchire il bagaglio musicale e professionale della band.

È proprio dall’incontro tra percorsi professionali diversi che nasce il suono della Frankie and Canthina Band. I musicisti possono essere impegnati separatamente in tournée, programmi televisivi, orchestre e produzioni, ma continuano a ritrovarsi sul palco portando ciascuno le proprie esperienze all’interno di una storia comune che dura ormai da 35 anni. Ed è questo funky sempreverde che il 10 agosto ha conquistato Palmi: una musica capace di attraversare gli anni senza perdere la propria immediatezza. Cambiano le generazioni sotto il palco e si rinnova il repertorio, ma il groove della Frankie and Canthina Band continua a ottenere dal pubblico la risposta più spontanea: ballare.

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