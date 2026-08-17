Palmi balla con la Frankie and Canthina Band: 35 anni di funky conquistano Piazza Primo Maggio

Un funky capace di attraversare 35 anni di musica senza perdere la sua forza e, soprattutto, la capacità di far ballare il pubblico. È quello della Frankie and Canthina Band, che il 10 agosto ha conquistato Piazza Primo Maggio a Palmi con uno spettacolo trascinante, costruito sul ritmo e su un repertorio che guarda alla storia della musica senza rinunciare ad aggiornarsi continuamente. Una lunga esperienza alle spalle e una caratteristica particolare contraddistinguono la formazione: i suoi componenti sono musicisti professionisti impegnati individualmente in tournée, produzioni televisive, orchestre e collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Quando gli impegni professionali lo consentono, tornano a riunirsi nella band che da oltre tre decenni porta avanti la propria idea di musica dal vivo, mantenendo il funky come filo conduttore.

A Palmi la capacità della band di attraversare generazioni ed epoche musicali è emersa fin dalle prime note. La Frankie and Canthina Band ha proposto una scaletta varia e continuamente aggiornata, passando da Sweet Dreams degli Eurythmics a Uptown Funk di Bruno Mars. Un viaggio musicale che ha coinvolto il pubblico e trasformato Piazza Primo Maggio in una grande pista da ballo. A guidare la formazione è Frankie Lovecchio alla voce, affiancato da Massimo Idà alle tastiere, Patrizio Sacco al basso, Gianluca D’Alessio alla chitarra, Franco Marinacci al sax, Giancarlo Ciminelli alla tromba e Marcello Surace alla batteria. A completare la squadra c’è Fabrizio Vanni, fonico e vero e proprio ottavo componente del gruppo, figura fondamentale per il lavoro della band sul palco.

Musicisti professionisti tra Rai, Sanremo e grandi tournée

Il curriculum individuale dei componenti racconta il livello di esperienza racchiuso nella formazione. Nel corso degli anni i musicisti hanno preso parte a tournée e produzioni accanto a importanti nomi della musica italiana, mentre alcuni di loro hanno maturato esperienze anche nell’orchestra del Festival di Sanremo. Massimo Idà vanta una lunga esperienza televisiva in Rai e ha partecipato anche alle più recenti edizioni de “La Corrida”. Marcello Surace, batterista della formazione, ha invece maturato numerose esperienze dal vivo e collaborazioni di rilievo nel panorama musicale italiano, lavorando con artisti come Alex Baroni, Giorgia, Noemi e Alex Britti, oltre ad aver svolto diverse esperienze professionali all’estero.

Particolarmente significativa è anche l’attività svolta dalla Frankie and Canthina Band come resident band in Italia per artisti e formazioni internazionali. Nel corso della propria storia il gruppo ha accompagnato sul palco alcune formazioni che hanno segnato la stagione della disco e del funky internazionale, tra cui The Trammps, legati all’immaginario de La febbre del sabato sera, Kid Creole and the Coconuts e i Delegation. Tra le collaborazioni italiane figura inoltre Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, che si è esibita insieme alla formazione. Esperienze differenti che, nel corso degli anni, hanno contribuito ad arricchire il bagaglio musicale e professionale della band.

È proprio dall’incontro tra percorsi professionali diversi che nasce il suono della Frankie and Canthina Band. I musicisti possono essere impegnati separatamente in tournée, programmi televisivi, orchestre e produzioni, ma continuano a ritrovarsi sul palco portando ciascuno le proprie esperienze all’interno di una storia comune che dura ormai da 35 anni. Ed è questo funky sempreverde che il 10 agosto ha conquistato Palmi: una musica capace di attraversare gli anni senza perdere la propria immediatezza. Cambiano le generazioni sotto il palco e si rinnova il repertorio, ma il groove della Frankie and Canthina Band continua a ottenere dal pubblico la risposta più spontanea: ballare.