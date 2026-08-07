Palmi, all’Avvocato Domenico Naccari il Premio “Diritto, Cultura e Informazione” 2026

L’avvocato Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, è stato insignito del prestigioso Premio “Diritto, Cultura e Informazione”, giunto alla quarta edizione. Il riconoscimento è promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, dall’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Palmi e dall’ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione di Palmi, con il patrocinio del Comune di Palmi.

Il premio è stato conferito dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, avvocato Angelo Rossi, insieme ai consiglieri avvocato Giuseppe Saletta e avvocato Vincenzo Barca, nel corso della cerimonia svoltasi il 6 agosto 2026 nella Villa Comunale “Giuseppe Mazzini” di Palmi. La manifestazione, moderata dal giornalista Arcangelo Badolati, ha rappresentato un momento di confronto culturale e istituzionale dedicato a personalità che, attraverso il proprio impegno professionale e umano, hanno contribuito a dare prestigio alla Calabria nei rispettivi ambiti di attività.

Il riconoscimento per i rapporti tra Calabria e Marocco

La motivazione del premio ha riconosciuto a Naccari il costante impegno nel rafforzamento dei rapporti di amicizia e cooperazione tra il Regno del Marocco e la Regione Calabria, oltre all’attività svolta al servizio delle istituzioni, della diplomazia e del dialogo interculturale. La serata è stata arricchita anche dalla presenza di un’opera del maestro Enzo Ferraro, che ha accompagnato la manifestazione contribuendo alla cornice artistica e culturale dell’evento.

Nel ricevere il riconoscimento, Naccari ha voluto dedicare il premio alla Calabria, sottolineando il legame con la propria terra d’origine. Nel corso del suo intervento ha ripercorso la trentennale esperienza di rapporti con il Regno del Marocco, soffermandosi sulle bellezze del Paese, sulla ricchezza della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni e ricordando come da questo lungo percorso siano nati rapporti di amicizia e numerose iniziative di cooperazione istituzionale, culturale ed economica tra le due sponde del Mediterraneo.

Naccari rilancia la diplomazia dei territori

Il Console ha inoltre evidenziato come ogni traguardo raggiunto rappresenti anche un modo per rendere onore alla Calabria, descritta come una terra ricca di storia, cultura, talento e potenzialità da valorizzare anche a livello internazionale. Naccari ha quindi ribadito il proprio impegno a favorire relazioni internazionali capaci di creare opportunità di sviluppo, investimenti, turismo, scambi culturali e collaborazione tra istituzioni, nella convinzione che la diplomazia dei territori possa diventare uno strumento concreto di crescita e di pace.

Nel corso della cerimonia ha rivolto un ringraziamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, all’AIGA, all’ONDIF, al Comune di Palmi, al presidente Angelo Rossi, ai consiglieri Giuseppe Saletta e Vincenzo Barca, al giornalista Arcangelo Badolati e a quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa.

Il Premio “Diritto, Cultura e Informazione” 2026 assume così un significato che supera il riconoscimento personale, ponendo al centro i valori del diritto, della cultura, dell’impegno civile e del servizio alle istituzioni. Allo stesso tempo rappresenta un tributo alla vocazione mediterranea della Calabria e rafforza il percorso istituzionale di Domenico Naccari nella costruzione di rapporti di dialogo, amicizia e cooperazione tra la Calabria e il Regno del Marocco, con l’obiettivo di fare del Mediterraneo uno spazio di incontro, sviluppo condiviso e pace tra i popoli.