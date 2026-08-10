Palmi, al via la nuova interconnessione idrica Petrace 2°–San Vito Mortara: lavori dal 10 agosto

A partire da lunedì 10 agosto, dalle ore 8.00, prenderanno il via i lavori per la nuova interconnessione tra gli schemi acquedottistici Petrace 2° e San Vito–Mortara, intervento strategico programmato da Sorical e destinato a migliorare in modo significativo la disponibilità e la gestione della risorsa idrica nel territorio di Palmi. Si tratta di un’opera attesa da tempo, che arriva dopo anni di disagi affrontati con pazienza dalla popolazione, costretta a convivere con carenze idriche, riduzioni dell’erogazione e difficoltà legate alla siccità e al progressivo calo delle portate sorgentizie. L’interconnessione consentirà di integrare risorse provenienti da sistemi diversi, rendendo la rete più flessibile, più resiliente e più capace di rispondere alle criticità.

I benefici interesseranno in particolare Palmi e le sue frazioni, tra cui Taureana, Tonnara, Monteterzo, Ficarazze e Fego, oltre alle altre utenze servite dagli schemi coinvolti. Durante le operazioni del 10 e 11 agosto potranno verificarsi temporanee riduzioni dell’erogazione nelle zone servite dai serbatoi di Salice, San Giorgio, Taureana e Tonnara, effetti necessari alla messa in esercizio del nuovo collegamento.

L’Amministrazione comunale esprime profonda gratitudine a Sorical, ai tecnici e alle maestranze impegnate nell’intervento, per la professionalità e l’impegno dimostrati. Un ringraziamento particolare va alla cittadinanza, che con senso di comunità ha affrontato anni complessi, sostenendo con responsabilità le difficoltà legate alla carenza idrica. Questa interconnessione rappresenta un passo concreto verso un sistema idrico più sicuro, più moderno e più preparato alle sfide future. Un investimento che guarda al domani, ma che nasce dalla volontà di dare risposte immediate e durature alla città.